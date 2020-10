Kudamm-Raser Tödliches Autorennen in Berlin: Vierter Prozess startet

Berlin. Nach einem illegalen Autorennen mit tödlicher Folge auf dem Berliner Kurfürstendamm steht ab Dienstag (13 Uhr) ein 28-Jähriger zum vierten Mal vor dem Landgericht der Hauptstadt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in dem Fall zuletzt im Juni entschieden. Die Verurteilung wegen Mordes gegen einen der beiden Angeklagten bestätigte der BGH, der Schuldspruch des 28-Jährigen wurde aufgehoben und zurückverwiesen.

Die beiden Männer hatten sich am 1. Februar 2016 in der Berliner Innenstadt ein Autorennen geliefert. Der rechtskräftig verurteilte Fahrer rammte auf einer Kreuzung mit 160 bis 170 Kilometern pro Stunde ein Auto, das aus einer Seitenstraße kam. Der 69 Jahre alte Fahrer des Jeeps starb noch am Unfallort.

Das Landgericht hatte im Februar 2017 deutschlandweit zum ersten Mal in einem Raser-Fall lebenslange Haftstrafen wegen Mordes verhängt. Der Bundesgerichtshof (BGH) kassierte aber das Urteil, weil die Richter den Tötungsvorsatz als nicht ausreichend belegt ansahen. In der Neuverhandlung, die im ersten Anlauf gescheitert war, wurden beide Angeklagten schließlich im März 2019 erneut des Mordes schuldig gesprochen. Im Fall des 28-Jährigen, dessen Wagen nicht mit dem Jeep kollidiert war, sah der BGH die Mittäterschaft allerdings nicht belegt und ordnete eine Neuverhandlung an.

