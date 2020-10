Risikogebiet Berliner Bezirk - Urlaub mit Einschränkungen

Mitte, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg – und wegen zu hoher Corona-Infektionszahlen gilt mit Tempelhof-Schöneberg nun der vierte Berliner Bezirk als Risikogebiet. So streng wie die Bundesländer Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz verfährt sonst allerdings kein anderes Land mit Urlaubern oder Urlaubs-Rückkehrern aus den Berliner „Problem“-Bezirken.

Sie müssen sich sofort 14 Tage in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen vorweisen. Für viele Berliner ist das ärgerlich. Sie müssen nun um ihren Herbsturlaub bangen und Reisen stornieren oder verschieben, solange die Inzidenz in ihrem Bezirk weiter bei über 50 pro 100.000 Einwohnern liegt.

„Ich bin wütend. Weil es vollkommen unnötig ist und jetzt genau die Falschen trifft. Während die Partygänger in der Innenstadt noch ihren Rausch ausschlafen, müssen sich Familien in Rudow, Britz und Buckow überlegen, was sie mit ihrem geplanten Urlaub an der Küste machen“, schreibt Neuköllns Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) dazu auf Facebook.

Falko Liecke: Süden Neuköllns leidet unter Coronapartys im Norden

In den südlichen Neuköllner Ortsteilen gibt es deutlich weniger Infektionen als im Norden des Bezirks – Liecke schreibt, er werde häufig gefragt, warum die Bewohner dort unter dem fortgesetzten Regelbruch im Norden leiden müssten. Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz legen die Messlatte genau an die bezirklichen Infektionszahlen an und werten die Berliner Bezirke als eigene Kreise.

„Aber eben nur die Bezirke, nicht die Ortsteile. Wenn im Norden die Coronaparty startet, leidet der Süden auch darunter“, so Liecke weiter. Er gibt auch zu bedenken: Andere Bundesländer nehmen nicht die Fallzahlen in einzelnen Bezirken, sondern in der gesamten Stadt als Maßstab für eine Quarantäne. Dort liegt der Wert bei 37,8. Liecke schlägt vor: In der Innenstadt sollten Sondereinsätze mit Hundertschaften der Polizei gefahren werden. Denn: „Wir können nicht vor jede Kneipe und jeden Späti einen Polizisten stellen. Aber wir könnten deutliche Zeichen setzen.“

Schleswig-Holstein will Veränderungen direkt anpassen

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg – insgesamt wohnen dort fast 1,4 Millionen Menschen. Sie müssen sich bei Reiseplänen jetzt genauestens informieren. Fest steht: Die Inzidenz kann sich von Tag zu Tag ändern – und in den einzelnen Bezirken wieder unter den kritischen Wert fallen.

Daher überprüfe Schleswig-Holstein die Einstufung täglich und passe sie bei Veränderungen direkt an, versicherte Regierungssprecher Eugen Witte der Berliner Morgenpost am Montag. So sei etwa der Bezirk Mitte Ende September erstmals Risikogebiet gewesen, dann kurz nicht mehr, danach aber konstant.

Schleswig-Holstein setzt auf Eigenverantwortung

Was muss man beachten? Keine Sorgen in Sachen Urlaubsreise muss sich machen, wer beispielsweise in Steglitz-Zehlendorf gemeldet ist, aber jeden Tag nach Mitte zur Arbeit fährt – solange er sich nicht 48 Stunden am Stück im Risikogebiet aufhält.

Wie wird es kontrolliert? Offizielle Antwort aus Schleswig-Holstein: Zuständig für die Kontrollen sind die lokalen Behörden. Das war auch schon im Frühjahr so, als das Land einen Einreisestopp verhängte und Urlauber mit auswärtigen Kennzeichen an den Grenzen nach Hause schickte.

Inoffiziell heißt es: Kontrollen – nein, gibt es nicht. An den Grenzen oder Stränden jetzt zu kontrollieren, wer aus einem Risikogebiet kommt, sei unmöglich; dafür sei kein Personal vorhanden. Davon abgesehen wolle Schleswig-Holstein jetzt insbesondere auf die „Eigenverantwortung“ der Einreisenden setzen, sagte Regierungssprecher Witte.

Entscheidend für die Quarantänepflicht ist, ob der Bezirk, aus dem man kommt, am Tag der Einreise als Risikogebiet eingestuft ist. Beispiel: Fährt ein Neuköllner heute nach Grömitz an den Strand, muss in ein paar Tagen aber wegen Symptomen zum Arzt und wird positiv auf Corona getestet – und stellt sich heraus, wo er sich aufgehalten hat, nämlich in Schleswig-Holstein – dann wird es teuer. Ein solcher Verstoß gegen die Infektionsschutzverordnung kostet mehrere Tausend Euro.

Brandenburg erlaubt weiter Berliner Besucher

Berliner, die nach Mecklenburg-Vorpommern wollen, haben Glück: Das beliebte Urlaubsland, das im Frühjahr wegen seiner restriktiven Einreiseverbote für Touristen Kritik erhielt, bleibt für alle Besucher aus der Bundeshauptstadt uneingeschränkt offen.

Berliner können weiter in Brandenburg übernachten – aber nur bis zu einer bestimmten Obergrenze neuer Corona-Infektionen in der Hauptstadt. Ein Beherbergungsverbot würde es nur geben, wenn die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage für ganz Berlin überschritten würde, erklärte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montag in Potsdam. Das sei in der Verordnung zum Umgang mit dem Virus geregelt. Die Vorgabe gilt für Beherbergungsstätten wie Hotels und Pensionen sowie für Campingplätze und Stellplätze für Wohnmobile.

Die Ministerin zeigte sich angesichts des drastischen Anstiegs von Corona-Ansteckungen in Berlin besorgt. „Aufgrund der engen Verflechtungen zwischen Berlin und Brandenburg und den Tausenden Pendlern müssen wir jetzt sehr aufpassen, dass diese drastische Entwicklung nicht auf Brandenburg überschwappt“, warnte sie. „Trotzdem können wir nicht für einzelne Bezirke Beherbergungsverbote aussprechen.“ Berlin müsse als Einheit gesehen werden, ein Beherbergungsverbot für einzelne Bezirke ergebe keinen Sinn.