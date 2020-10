In sieben Semestern zur Pflegefachkraft

Berlin . Die Alice Salomon Hochschule (ASH) startet in ihre Vorlesungszeit. In diesem Wintersemester wird in Hellersdorf ein neuer Studiengang angeboten: Das Bachelorstudium Pflege mit Schwerpunkt auf Gerontologie, also Pflege von alten Menschen, und Diversität ist in der Weise einmalig in Deutschland. Hochschulabsolventen haben am Ende ihres sieben Semester andauernden Studiums einen Bachelor of Science und eine abgeschlossene Ausbildung als Pflegefachmann oder Pflegefachfrau in der Tasche.

„Die Pflege ist komplexer geworden“, begründet Johannes Gräske, Professor für Pflegewissenschaften an der ASH, das neue Studienangebot. Studierte Pflegefachkräfte könnten den Transfer zwischen Wissenschaft und Berufspraxis besser sicherstellen. Momentan gingen Studien noch von den Hochschulen aus. „Dabei ist es doch viel schlauer, Pflegefachkräfte selbst Studien durchführen zu lassen.“ Im Beruf stehende Fachkräfte hätten die Situationen vor Ort besser im Blick. Außerdem könnten Erkenntnisse aus der Wissenschaft so schneller in die Praxis umgesetzt werden, wenn Pflegekräfte wissenschaftliche Studien selbst auswerten und anwenden können.

Neuer Studiengang besteht aus Praxis- und Theorieteilen

Der neue Studiengang an der ASH setzt sich so aus Praxis- und Theorieteilen zusammen. In eigens eingerichteten „Skills-Labs“, also Lernlaboren in der Hochschule, lernen die Studierenden die üblichen Handgriffe untereinander oder an Puppen. Auch Virtual Reality-Technologie kommt dabei zum Einsatz. Zusätzlich zu den Lernlaboren lernen die Studierenden in der Klinik oder im Pflegeheim. Gleichzeitig gilt es, Einblicke in die Pflegewissenschaft zu bekommen.

Im Anschluss an das Studium eine Stelle zu bekommen, sollte mit nicht zu großen Schwierigkeiten verbunden sein. In deutschen Kliniken ist der Pflegemangel ein drängendes Problem. Hochschulabsolventen können daher in verschiedenen Bereichen des Gesundheitssektors arbeiten: Kliniken, Pflegeheime, ambulante Pflegedienste und Beratungsstellen bieten sich an. Finanziell bessergestellt sind die Pflegeexperten im Vergleich zu Fachkräften ohne Hochschulabschluss allerdings nicht unbedingt, sagt Gräske. Lediglich im öffentlichen Dienst steigen sie eine Gehaltsstufe auf. „Größtenteils werden auch die Hochschulabsolventen am Bett arbeiten, aber dort eine Sonderstellung innehaben. Für Fortbildungen und Studien wird man sie zwischendurch freistellen.“

Viele Studierende haben schon Berufserfahrung

Viele der neuen Studierenden haben indes bereits Berufserfahrung. „Es kommen viele Menschen zu uns, die im Pflegebereich arbeiten“, sagt Gräske. Studierenden mit bereits abgeschlossener Ausbildung wird daher 50 Prozent des Studiums angerechnet, nur der wissenschaftliche Teil des Studiums muss noch an der ASH absolviert werden. Pflege als Studienfach ist in Deutschland noch neu. Seit im Juli 2017 das Pflegeberufegesetz verkündet wurde, wird die Pflegeausbildung zunehmend akademisiert. Zudem sollen die Ausbildungen in der Alten-, der Kranken- und der Kinderkrankenpflege zu einem einheitlichen Beruf zusammengesetzt werden. Deutschland hinkt dabei im internationalen Vergleich hinterher. „Wir sind eins der wenigen Länder, die bislang keine akademischen Pflegeberufe haben“, sagt Professor Johannes Gräske. In den USA sei das anders, dort sei die Arbeit von Pflegekräften eher mit der von Ärzten vergleichbar.

Pflege lässt sich in Berlin auch an der Charité studieren. Der Fokus auf Gerontologie und Diversity wird aber nur an der ASH angeboten. Hochschulabsolventen sollen so besonders auf die Belange von Menschen mit nicht-binären Geschlechteridentitäten aufmerksam gemacht werden sowie die sexuelle Orientierung oder die Migrationsgeschichte von Patienten berücksichtigen. Gräske erklärt das an einem Beispiel: Heutzutage gibt es immer mehr Demenz-WGs, die von Pflegefachkräften betreut werden. Auf die individuellen Wünsche der Patienten gelte es daher einzugehen. „Es gibt heute sogar eine Demenz-WG für Russlanddeutsche, in der Festtage des orthodoxen Kalenders gefeiert werden.“

Erste Seminare starten in Berlin Anfang November

Coronabedingt starten die ersten Seminare in allen Berliner Hochschulen erst Anfang November. Auch an der ASH wird das Studium in Hybridform bestehend aus Präsenz- und Onlinelehre abgehalten. Gräske sieht auch bei einem praxislastigen Studiengang wie Pflege darin keine Probleme: „Die wissenschaftlichen Module werden online vermittelt und in den Skills-Labs arbeiten wir in kleineren Gruppen unter Einhaltung der Hygienevorschriften.“

Einige Studienplätze sind übrigens noch frei, für Kurzentschlossene ist die Bewerbung noch möglich. 20 Studierende hätten sich bislang immatrikuliert, sagt Gräske. „Mehr konnte man auch nicht erwarten bei einem komplett neuen Studiengang.“ Man sei mit den 20 Studierenden sehr zufrieden.