Verfahren zu Franziska Giffeys Doktorarbeit wird überprüft

Die FU hat im Zusammenhang mit der Doktorarbeit von Franziska Giffey ein neues Gutachten in Auftrag gegeben, heißt es in einem Bericht.

Berlin. Die Freie Universität (FU) Berlin hat ein neues Gutachten zur Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) in Auftrag gegeben. Das meldet die "FAZ". Das Gutachten beziehe sich nicht direkt auf die Promotion. Es gehe um das Vorgehen der FU in dem Verfahren, wie die Zeitung schreibt. Demnach soll Ulrich Battis, früherer Rektor der Fernuniversität Hagen und bis zu seiner Emeritierung 2009 Lehrstuhlinhaber an der Humboldt-Universität, beurteilen, ob die Rüge für Giffey rechtmäßig zustande gekommen ist. Das Gutachten soll spätestens im November fertig sein.

Die FU hatte Giffey 2019 wegen Mängeln in der Arbeit eine Rüge erteilt, ihren Doktortitel der Politikwissenschaft durfte sie jedoch behalten – und damit ihr Amt als Ministerin. Der Wissenschaftliche Dienst des Abgeordnetenhauses hatte allerdings festgestellt, dass es für die von der FU ausgesprochene Rüge gegen Giffey keine rechtliche Grundlage gebe.

Giffey soll am 31. Oktober gemeinsam mit Fraktionschef Raed Saleh zur neuen Berliner SPD-Vorsitzenden und Nachfolgerin von Parteichef Müller gewählt werden. Sie gilt auch als SPD-Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl 2021.

