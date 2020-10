Sergej Grankin neuer Kapitän der BR Volleys

Berlin. Sergej Grankin ist neuer Kapitän der BR Volleys. Wie der Berliner Bundesligist am Montag mitteilte, wird der 35 Jahre alte Russe das Team erstmals beim Supercup am Sonntag in Frankfurt und dann auch beim Bundesliga-Auftakt am 17. Oktober gegen die SWD powervolleys Düren anführen. "Sergej ist mit seiner Erfahrung und seiner Vita prädestiniert für diese wichtige Aufgabe. Er genießt in der Mannschaft, aber auch bei den Gegnern große Anerkennung", sagte Trainer Cedric Enard in einer Club-Mitteilung am Montag.

"Ich weiß, was von mir in dieser wichtigen Position erwartet wird. Bei Dynamo Moskau war ich viele Jahre der Spielführer. Zuallererst möchte ich aber weiterhin sportlich überzeugen", sagte Grankin. Der 259-fache russische Nationalspieler folgt als Kapitän auf Moritz Reichert. Vize-Kapitän wird der französische Zuspieler Pierre Pujol. "Ich verstehe mich ganz wunderbar mit Pierre. Gemeinsam werden wir das gut managen", sagte Grankin.