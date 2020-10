Nach Angriff in Neukölln: Polizist hat künstliche Linse bekommen

Bei der Räumung des Syndikats in Neukölln im August 2020 wurden die Straßen weiträumig abgesperrt.

Bei der Räumung der linken Szenekneipe Syndikat in Neukölln im August 2020 wurde ein Beamter schwer verletzt.

Berlin. Während die Räumung der Liebigstraße 34 bevorsteht, ist die Nachbereitung des Einsatzes rund um die linke Kiezkneipe Syndikat in Neukölln noch nicht abgeschlossen. In einem Schreiben von Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD), das der Berliner Morgenpost vorliegt, hat die Innenverwaltung noch einmal das Einsatzgeschehen ausgewertet. Das Syndikat in Neukölln war Anfang August geräumt worden.