Senat und Bezirke geben Geld für Berliner Schulen nicht aus

Berlin. Die Schulen mit digitaler Technik auszustatten, war schon vor der Corona-Krise eine zwingende Aufgabe. Geld steht dafür bereit. Aber in Berlin verläuft die Umsetzung des im Mai 2019 von Bund und Ländern vereinbarten Digitalpaktes Schule nur schleppend.

Der Hauptstadt stehen aus dem Pakt für die Jahre 2019 bis 2024 insgesamt 257 Millionen Euro zur Verfügung, um leistungsstarke Datennetze aufzubauen, Server und Endgeräte wie Tablets anzuschaffen. Bislang sind nach einem Bericht der Senatsbildungsverwaltung aber erst etwas mehr als vier Millionen Euro einem konkreten Zweck zugewiesen. Die Situation ist in den Bezirken sehr unterschiedlich. So weist die Aufstellung für Neukölln nur 1000 abgerufene Euro aus, andere Bezirke wie Friedrichshain-Kreuzberg haben bereits mehr als eine halbe Million Euro verplant. Stichtag für den Bericht ist der 10. August.

Ein Sprecher von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) verwies auf die seitdem unternommenen Anstrengungen, die Umsetzung zu beschleunigen. So sei das Land finanziell in Vorleistung getreten. Demnach sind inzwischen 11,8 Millionen Euro verteilt. Aber auch das sind nur rund 25 Prozent der für 2020 vorgesehenen 44 Millionen Euro.

Als Problem sehen die Experten im Hause Scheeres das Prozedere in vielen Bezirken. Bezirksämter sammelten erst einmal den Bedarf der Schulen. Das habe zu Verzögerungen geführt, so der Sprecher. Nach den Herbstferien soll sich eine Runde der Bezirksbürgermeister damit befassen. Bei den Schulen, die die Bildungsverwaltung selbst verwalte, wie etwa den Oberstufenzentren, sei die Lage besser, so Scheeres’ Sprecher. Hier seien mehr als 70 Prozent des für 2020 vorgesehenen Geldes bereits verteilt.

Aus Sicht der deutschen IT-Branche waren andere Bundesländer deutlich besser vorbereitet als Berlin – wie zum Beispiel Sachsen. Die Aufgabe sei keineswegs trivial, sagte Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Bitkom. Ein großes Schulgebäude mit einem mobilen Netz komplett auszustatten koste zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Dabei dürfe man es sich „nicht zu leicht machen“, sondern benötige ein ernsthaftes Konzept. Auch Fachfirmen seien dafür nicht immer sofort zu bekommen. Trotz dieser überall anzutreffenden Schwierigkeiten schätzt der Bitkom-Chef das Agieren in der Hauptstadt jedoch kritisch ein: „In Berlin sehen wir so wenig Bewegung, dass man sich Sorgen machen muss, ob in vier Jahren alle Mittel in Anspruch genommen werden.“ Berlin habe eigentlich gute Voraussetzungen, weil das Breitbandnetz vergleichsweise gut ausgebaut und die Distanzen zum Neuanschluss einer Schule entsprechend kurz seien.

Die Ausschreibung für den Netzbetreiber wollen die zuständige Senatsinnenverwaltung und das IT-Dienstleistungszentrum des Landes in diesem Herbst starten. SPD-Bildungsexpertin Maja Lasic sagte, Verwaltung und Politik gingen das Thema nicht „systematisch genug“ an. Deswegen hänge man ein Jahr hinter dem Zeitplan zurück.

Schul-Schließungen durch Corona-Inektionen verschärfen die Dringlichkeit

Die Dringlichkeit wird verschärft durch das Risiko, dass Schulen wegen Corona-Infektionen geschlossen werden und Kinder zu Hause lernen müssen. Ende vergangener Woche gab es nach offiziellen Angaben an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen 92 Corona-Fälle bei Schülern und 27 bei Lehrern. 74 Lerngruppen befinden sich in Quarantäne. An Berufsschulen sind aktuell 29 Schüler infiziert und sechs Lerngruppen in Quarantäne. Mit dem Ernst-Abbe-Gymnasium in Neukölln schließt auch erstmals seit den Sommerferien wieder eine Schule komplett. Dort gibt es laut Leitung sechs positive Fälle. 143 Schüler und zwölf Lehrkräfte müssen in Quarantäne. Mindestens eine Woche findet im Gebäude kein Unterricht statt.