Linke findet Vorstoß für Alkoholverbot "wenig hilfreich"

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) stößt mit ihrer Forderung nach einem nächtlichen Ausschank- und Verkaufsverbot für Alkohol zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf Widerstand in der Koalition. "Es ist wenig hilfreich und erzeugt nur weitere Verunsicherung in der Bevölkerung, wenn unmittelbar nach dem Inkrafttreten der intensiv diskutierten Regeln schon wieder neue Einschränkungen ins Spiel gebracht werden", sagte Linke-Fraktionschef Carsten Schatz am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Er verwies darauf, dass sich der Senat erst jüngst gegen schon länger diskutierte Alkoholverbote entschieden habe.

"Vielmehr gilt es dafür zu sorgen, dass die bestehenden Regeln eingehalten werden", so Schatz. "Bevor über weitere Einschränkungen beraten wird, würden wir gerne erst einmal die Studien und Untersuchungen zu Übertragungsorten, Verläufen und Ausbreitungsgeschehen sehen und diskutieren, um die epidemiologische Gesamtlage aktuell einzuschätzen." Wenn die Gesundheitssenatorin dazu seit der Senatssitzung am vergangenen Dienstag über neue Erkenntnisse verfüge, dann möge sie diese bitte auf den Tisch legen. "Danach wäre zu entscheiden, welche Konsequenzen sinnvoll und angemessen sind."

Angesichts eines rasanten Anstiegs der Corona-Infektionszahlen hatte Kalayci am Samstag ein Ausschank- und Verkaufsverbot für Alkohol von 23.00 bis 06.00 Uhr gefordert. Als Infektionsherde sehen die Behörden nicht zuletzt illegale Partys und private Feiern mit reichlich Alkoholkonsum.

Seit Samstag gelten in Berlin bereits neue Beschränkungen, die der Senat am vergangenen Dienstag beschlossen hatte. Private Feiern im Freien mit mehr als 50 Teilnehmern sind verboten. In geschlossenen Räumen gilt eine Obergrenze von 25 Teilnehmern. Neu ist auch eine Maskenpflicht in Bürogebäuden.