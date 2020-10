InnoTrans brachte Berlin zuletzt 255 Millionen Euro

Durch die Bahnfachmesse InnoTrans klingeln in Berlin die Kassen. Ob sie aber stattfinden wird, ist noch ungewiss.

Die Bahnfachmesse „InnoTrans“, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet, hat der Stadt bei ihrer letzten Ausgabe 2018 insgesamt 255 Millionen Euro eingebracht. Soviel haben die Besucher und Aussteller der Messe damals ausgegeben, heißt es in einer Antwort der Senatswirtschaftsverwaltung auf eine Anfrage des fraktionslosen Berliner FDP-Abgeordneten Marcel Luthe, die der Berliner Morgenpost vorab vorliegt. „Daraus wurden zusätzliche Steuereinnahmen für das Land Berlin in Höhe von ca. 12,1 Millionen Euro generiert“, schreibt die Verwaltung weiter.