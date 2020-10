Freizeit Quizzen in der Kneipe und in der Bundesliga

Berlin. Wenn gut 30 Menschen sonntagnachmittags im Café in der Schwartzschen Villa in Steglitz konzentriert auf ein Blatt Papier starren, ist das nichts Ungewöhnliches mehr. Einmal im Monat treffen sich hier quizbegeisterte Berliner, um den Deutschland-Cup auszuspielen, eine Art Bundesliga des Quizsports. Ausgetragen wird die Veranstaltung vom Deutschen Quiz-Verein, den der Berliner Sebastian Klussmann 2011 gegründet hat. Gestartet ist der Verein damals mit wenigen Interessierten. Seither ist die Mitgliederzahl kräftig gewachsen. Bundesweit sind es mittlerweile 815, davon 80 in Berlin.

Und hier geht's zum Quiz zu Mitmachen - Zehn Fragen vom Quiz-Champion!

Entsprechend nehmen auch immer mehr Menschen am Deutschland-Cup teil. Wer heute mitquizzen will, muss sich rechtzeitig vorher im Internet anmelden, um bei den begrenzten Räumlichkeiten einen Platz zu bekommen. Unlängst wurde deshalb auch die Zahl der Spielstandorte in Berlin erweitert. Neben dem Steglitzer Café findet das monatliche bundesweit dezentral ausgetragene Quiz an unterschiedlichen Tagen auch in Cafés in Prenzlauer Berg und Dahlem statt.

Wegen Corona wurde der Spielbetrieb des Deutschland-Cups seit März unterbrochen. An diesem Sonntag startet der Wettbewerb zum ersten Mal nach der pandemiebedingten Pause allerdings wieder in gewohnter Form. Teilnehmen kann auch, wer die bisherigen Spieltage verpasst hat. Denn neben der Gesamtwertung wird auch jeder Spieltag einzeln ausgewertet und die Ergebnisse anschließend im Internet veröffentlicht.

Wem das zuviel Wettkampfstress ist, der trifft sich mit Freunden besser zu einem der vielen Pub-Quizze in Berlin. Insgesamt 37 Fragerunden in Cafés und Kneipen gibt es laut der Internet pubquiztime.de in Berlin. Darunter ganz unterschiedliche Themengebiete. Von klassischer Allgemeinbildung bis zu speziellen Film- und Musikquizzen ist alles dabei.

Deutschlandcuptermine im Oktober: 4.10.: Luise, Königin-Luise-Straße 40-42, 14195 Dahlem; 8.10.: Schachcafé „en passant“, Schönhauser Allee 58, 10437 Prenzlauer Berg; 11.10.: Café Schwartzsche Villa, Grunewaldstr. 55, 12165 Steglitz. Mehr Informationen unter www.quizverein.de