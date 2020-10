Quiz-Meister Sebastian Klussmann: „Auch Trash-TV ist Kultur“

Berlin. Was war nochmal die Barschel-Affäre? Und wie viele Bit sind ein Byte? In seinem Buch „Besserwissen mit dem Besserwisser“ erklärt der aus der Quiz-Sendung „Gefragt - gejagt“ bekannte Berliner Quizzer Sebastian Klussmann, warum es wichtig ist, so etwas zu wissen – wie man diese und andere Dinge lernen kann und möglichst gut behält.

Herr Klussmann, was ist die Hauptstadt von Botswana?

Sebastian Klussmann Gaborone.

Das kam schnell.

Das sind die Klassiker des Wissens und des Quizzens. Viele denken, wir fragen die ganze Zeit nur Hauptstädte ab. Dabei kommt das gar nicht mehr vor, weil das so ein Standard ist, den man voraussetzt. Hauptstädte waren so die ersten Wissensankerpunkte als Kind. Aber Wissen als Vokabeln machen wir nicht. Auch wenn man die zugegebenermaßen immer mal auffrischen muss, gerade aus Ozeanien und der Karibik.

Muss ich das denn wissen?

Nein, muss man nicht – aber es wäre nicht verkehrt, das zu wissen. Es wäre nicht verkehrt zu wissen, dass es einen Staat namens Botswana gibt, dass der relativ entwickelt ist und Rohstoffvorkommen hat und ein gewisser Vorzeigestaat Afrikas ist. Die Hauptstadt ist dann mehr oder weniger ein Fakt, den man in diesem Spektrum „Mein Wissen über südliches Afrika“ hat.

Was bringt da dieser Fakt?

Wenn es einfach nur darum geht die Hauptstädte auswendig zu lernen, ist der nur Prahlerei. Aber ich glaube es hilft, um Dinge einzuschätzen. Wenn ich keine Hauptstadt Afrikas benennen kann, dann ist Afrika für mich kein Kontinent, sondern eher ein Land. Dann kann ich das nicht differenzieren. Das Wissen um die Staaten sensibilisiert mich. Viele Menschen zum Beispiel flüchten aus Eritrea. Dann muss ich nicht wissen, dass die Hauptstadt Asmara heißt, aber es hilft schon. Denn jedes Wissen, das ich habe, verankert Dinge. Höre ich dann eine Nachricht, dass in Asmara oder in Gaborone etwas passiert, kann ich das gleich ganz anders abspeichern. Je mehr Wissen ich habe, desto besser kann ich mir Dinge merken. Ich gehe anders durch die Welt und lerne schneller.

Man kann Hauptstädte auswendig lernen oder Sieger von Fußballweltmeisterschaften und des Eurovision Songcontests und viele andere Listen auch. Was hat man davon?

Vom Auswendiglernen wenig. Manchmal stößt man aber auf interessante Dinge. Warum etwa hat Irland in den 90er-Jahren so oft den Eurovision Song Contest gewonnen? Ich lerne solche Listen nicht auswendig, aber ich gucke sie mir an und erkenne Muster oder Referenzpunkte. Das macht Listen aus. Ich kann auch nicht die Oscar-Gewinner auswendig, aber über so eine Liste bekomme ich auch mal einen Filmtipp mit. Auswendiglernen ist dennoch immer der falsche Weg.

In Ihrem Buch erklären Sie, wie man sein Allgemeinwissen trainieren kann. Wie definieren Sie diesen Begriff überhaupt?

Für mich ist Allgemeinwissen erstmal ein empirischer Begriff. Im Prinzip gibt es da zwei Schulen. Die einen geben vor, was man wissen muss. Wagner, Aristoteles, das ist alles Allgemeinwissen, weil es kulturell relevant ist, oder Kultur sein soll. Es hat etwas Normatives. Dazu gehört für viele nicht der Dschungelkönig oder der Champions-League-Sieger. Meines Erachtens schon. Genauso wie Nummer-Eins-Hits, die mittlerweile alle von Rap-Künstlern dominiert werden. Aber auch das ist Teil der Kultur, genauso wie Trash-TV. Daher ist mein Allgemeinwissensbegriff vor allem ein empirischer, der besagt: Wenn es eine gewisse Relevanzhürde überschreitet, dann ist es Teil des Allgemeinwissens. Etwa weil Musik viel verkauft worden ist, oder für einen Film viele Menschen ins Kino gegangen sind. Das heißt nicht, dass es zwingend meinen Geschmack trifft, aber es ist dann legitim, von mir beim Quizzen abgefragt zu werden.

Selbst Allgemeinwissen ist dann ziemlich breitgefächert.

Das ist heutzutage viel breiter als früher, weil wir im Prinzip ganz viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen haben, die sich in gewissen Wissensblasen befinden. Früher gab es drei TV-Sender und es war relevant, was da lief. Heute gibt es über hundert Sender, plus Netflix und Youtube. Alles ist viel mehr zerbröckelt. Auch zu sagen, die heutige Jugend weiß nicht mehr so viel, stimmt nicht. Wir können uns nur nicht mehr so leicht darauf einigen, was Allgemeinwissen ist.

Was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn das Wissen einzelner Gruppen so zersplittert?

Es ist eine große Gefahr, weil wir im Prinzip verlernen, miteinander zu sprechen. Allgemeinwissen ist ein Klebstoff, der die Gesellschaft zusammenhält. Ich komme am Montag ins Büro und wir können über etwas gemeinsam Erlebtes sprechen, auch wenn wir es nicht zusammen gesehen haben. Menschen, die ähnliche Interessen teilen wie wir, sind uns grundsätzlich schon mal etwas sympathischer. Immer mehr glaube ich, dass das verloren geht. Außer Fußball gibt es kaum noch das einigende Band. Das ist für eine demokratische Gesellschaft eine große Herausforderung. Wir verlernen so, zu verstehen. Denn Wissen ist auch die Möglichkeit, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können, auch wenn man die Sicht nicht teilt. Vielleicht kann man auch darauf eine Spaltung in der Gesellschaft zurückführen, die sich auch politisch niederschlägt.

Früher gab es einen klassischen Bildungskanon und Institutionen wie den Brockhaus. Gibt es etwas Vergleichbares heute noch?

Wikipedia natürlich. Wobei dort mittlerweile das Problem ist, dass es eine Artikelinflation gibt. Auch dort gibt es Relevanzkriterien, doch die sind aufgeweicht. So eine Referenzquelle gibt es in dem Sinne nicht mehr.

Was muss man denn wirklich wissen?

Den Geburtstag der Mutter (lacht). Ich finde es immer schwierig, wenn jemand von der Kanzel herunter sagt, das müsst ihr wissen. Ich mache mir immer mal wieder Gedanken, ob ich nicht mal aufschreiben sollte, was wirklich relevant ist. Aber das ist sehr schwierig. Es gibt die Klassiker, die man ein bisschen drauf haben sollte als Orientierungshilfe. Basisfakten aus Geschichte, Geografie, Literatur und Naturwissenschaften. Das muss dann nicht heißen, dass mir das etwa im Job hilft. Aber es hilft mir beim Socialisen mit anderen, in Kundengesprächen, wo man sein Wissen einsetzen kann. Aber da es eine Referenzquelle wie den Brockhaus nicht mehr gibt, kann man auch nicht sagen: Das sind die hundert Fakten, die man wissen muss. Vor allem auch, weil die Wissensaufnahme nicht endet. Auch was Allgemeinwissen ist, ändert sich täglich. Das ist ein ständiger Bildungsprozess, der jeden Tag stattfindet.

Wissen basiert grundsätzlich auf Fakten. Immer häufiger ist heutzutage vom post-faktischen Zeitalter die Rede. Verschwörungstheorien haben bei vielen Themen einen erheblichen Zulauf. Welche Rolle spielt vor diesem Hintergrund heute Allgemeinwissen?

Es ist die beste Impfung gegen Fake News. Wissen ist eine gute Grundlage, um Dinge einordnen zu können und skeptisch zu sein. Je mehr Wissen ich habe, desto unwahrscheinlicher ist, dass ich auf Fake News hereinfalle. Das schützt. Aber es ist auch eine charakterliche Frage. Denn nicht jeder, der auf Fake News reinfällt, ist ungebildet. Manchmal ist es auch einfach der Wunsch, das Wissen gepachtet haben zu wollen, das andere nicht haben.

Ihr Buch ist nach Ihrem Quizzer-Spitznamen benannt: „Der Besserwisser“. Würden Sie sich selbst so bezeichnen?

Nicht mehr. Das habe ich abgelegt. Früher als Jugendlicher traf das auf mich zu. Ich habe aber mit den Jahren gelernt, dass das nicht unbedingt eine sympathische Qualität ist. Ich habe mich an anderen gestört und gemerkt, woran sich andere an mir stören könnten. Warum empfinden Menschen das als unangenehm? Weil es ein unangenehmes Gefühl ist, aufgezeigt zu bekommen, dass man weniger weiß. Vor allem, wenn man die Intention merkt.

Warum ist es so wichtig, noch Wissen im Kopf zu haben, wenn doch alles über Google auffindbar ist?

Weil Wissen eine Verständnisfunktion ist. Ich will ja Wissen verstehen. Auch Quizzen ist mehr als Fakten herunterzurattern. Es geht um Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten. Wenn ich all das auslagere, dann ist es, als wenn ich mich jedes Mal neu orientieren muss. Wie, wenn ich einen Weg immer wieder neu gehen würde. Wenn ich die Strecke aber schon kenne, dann brauche ich Google-Maps nicht mehr. Gewisse Dinge habe ich auch outgesourct. Aber wenn man auf eine Sache nicht kommt, ist es wichtig, zuerst zu versuchen, darauf zu kommen. Wenn es dann nach zehn Sekunden nicht da ist, dann kann ich nachgucken. Denn die Erinnerung ist ein Training, das ist wie ein Klimmzug. Damit aktiviere ich gewisse Hirnstrukturen und damit festigt sich das rein physisch. Das kann man nachvollziehen. Die Dinge, die ich häufiger benutze im Kopf, die sind auch stärker im Netz verwebt.

Sie sind seit längerer Zeit erfolgreicher Quizzer und auch Europameister. Wie sind Sie dazu gekommen?

Ich habe das wie viele andere im Fernsehen gesehen, und es gab verschiedene Gesellschaftsspiele. Irgendwann habe ich dann Pub-Quiz entdeckt. Das war halt einfach ein Hobby wie vieles andere auch und dann bin ich im Internet auf die Weltmeisterschaft gestoßen. Da habe ich mit 21 teilgenommen und kurz darauf, weil es gut lief, auch bei der Europameisterschaft. Da ist in mir die Idee gereift, das auf sportliche Füße zu stellen. Ich habe dann einfach den Verein gegründet mit ein paar Leuten, weil ich mich gewundert habe, dass es für alles Meisterschaften gibt, nur dafür nicht. So nahm das alles seinen Lauf. Dann haben die Fernseh-Produktionsfirmen uns entdeckt, und seitdem ist das ein kleines Märchen.

Was macht den Reiz beim Quizzen aus?

Am liebsten mag ich Quizbögen, bei denen ich nicht mehr als drei Viertel der Fragen richtig beantworten kann. Weil ich dann jedes Mal neue Dinge entdecke. Ich habe keine Freude daran, hundert Prozent richtig zu beantworten, das ist für mich vertane Zeit. Ich habe den größten Reiz, wenn ich eine Frage nicht beantworten kann, aber dadurch ein komplett neues Gebiet entdecke. Sei es eine afrikanische Musikrichtung oder einen tollen Regisseur. Etwas, wo ich danach eintauchen kann. Daneben hat Quizzen einen Wettbewerbsgedanken. Es macht Spaß, wenn man gut darin ist. Zudem habe ich mittlerweile eine Menge interessanter Persönlichkeiten durchs Quizzen kennengelernt. Gerade Teamquizze machen sehr viel Spaß.

Mit diesem Hobby verdienen Sie mittlerweile Ihr Geld.

Jetzt ist es auch ein Beruf. „Gefragt – Gejagt“ ist für mich immer ein Spaß und Adrenalinkick. Ein meist positiver Stress. Aber wenn man verloren hat, ist man richtig down. Für mich ist es deshalb nicht einfach eine Unterhaltungssendung. Das ist richtig Wettkampf. Da will ich gewinnen. Deshalb ist es auch wirklich anstrengend.

Wird das Quizzen insgesamt professioneller?

Es ist auf der sportlichen Ebene immer noch ein Amateursport. Ich bin immer noch ehrenamtlich Vorsitzender des Deutschen Quizvereins und stecke da sehr viel Zeit rein, ohne einen Cent dafür zu bekommen. Wir sind noch ein gutes Stück entfernt von wirklicher Professionalität. Auf absehbare Zeit wird das nicht anders sein. Aber natürlich ist es mittlerweile so, dass es einen Profibereich im Fernsehen gibt, durch eine Sendung wie „Gefragt – Gejagt“.

Sehen Sie da noch mehr Potenzial?

Die Frage ist, was passiert, wenn diese Sendung nicht mehr da ist. Gibt es Nachfolgesendungen? Kann man sich vorstellen, eine Deutsche Meisterschaft im Fernsehen zu machen? Es gibt Darts und Snooker im Fernsehen, warum nicht auch Quiz? Ich bin da mittlerweile relativ hoffnungsvoll, dass wir mittelfristig so etwas sehen. Weil die Zuschauer inzwischen Spaß daran haben, Menschen zu sehen, die ganz viel wissen. Das war vorher so nicht klar.

Beim Quizzen können eigentlich alle Themen abgefragt werden. Worauf sollte man sich konzentrieren, wenn man damit anfangen möchte?

Man sollte am Anfang mit Klassikern beginnen. Das müssen nicht die Hauptstädte sein, können es aber. Und dann sollte man mal gucken, wie man Interesse lernen kann. Um sehr guter Quizzer zu werden, muss ich mich für fast alle Dinge interessieren können und zumindest ein Grundwissen auf dem Gebiet haben. Dieses Wissen kann ich erzwingen, es bleibt dann aber nicht lange. Also muss ich Interesse haben. Das kann man aber entwickeln, beispielsweise wenn man Themen miteinander verknüpft. Da bieten sich auch Dinge an, die auf den ersten Blick nichts gemein haben. Das beste Beispiel sind Sportfans, die lernen, indem sie die Städte von Fußballclubs kennen.

Was gibt es noch für Möglichkeiten?

Man kann gewisse Rituale aufbauen. Etwa jeden zweiten Sonntag ins Museum gehen. Das ist dann der Kulturtag. Oder TV-Reihen wie Terra X für sich entdecken. Ich bin jetzt dabei, mir die Gewinner der Goldenen Palme anzugucken. So hat man einen gewissen Orientierungspunkt. Aber man muss immer den Spaß im Vordergrund haben. Ich will ja nicht wie in der Schule das Gefühl haben, etwas lernen zu müssen. Aber das kann man alles entwickeln.

Wie kann ich denn lernen zu lernen?

Indem ich beispielsweise versuche, über Sinneseindrücke heranzugehen. Nehmen wir das Beispiel Gaborone. Ich gucke auf Bildern, wie es da aussieht. Habe ich ein Bild, kann ich mir das schon mal merken. Dann schaue ich, wo der Name herkommt. Ich versuche aktuell, die ganzen Nationalgerichte zu testen. Das geht in Berlin relativ gut – aber ich weiß gar nicht, ob es ein botswanisches Restaurant gibt. Muss ich gleich mal nachgucken. Jedenfalls habe ich dann verschiedene Zugänge zu einem Fakt.

Wie lange braucht man, um sein Wissen spürbar zu erweitern?

Das kommt ganz darauf an, wo ich starte. Ich lerne zwar schneller, je mehr Wissen ich habe. Desto weniger stark verändert sich das aber auch mit jedem Buch, das ich lese. Wenn man vorher wenig weiß und einen plötzlich der Wissensdurst packt, dann wird das schon relativ schnell besser. Man wird seine Quizergebnisse aber nicht innerhalb eines Jahres verdoppeln können. Denn zuvor habe ich ja schon über mein ganzes Leben unbewusst Informationen angesammelt. Wissen ist im Prinzip ein endloser Marathon.

Wie häufig kommt es vor, dass Sie Dinge wieder vergessen?

Ständig, das ist ein ganz normaler Prozess. Gewisse Dinge ärgern mich dann und ich frage mich, wieso ich mir das nicht merken konnte. Manchmal habe ich dann einfach zuvor schon zuviel gelesen und konnte nichts mehr aufnehmen. Es ist daher wichtig, Pausen zu setzen und sich nicht zu überfordern. Wir können innerhalb einer gewissen Zeit einfach nicht mehr Sinneseindrücke aufnehmen, das ist nicht möglich. Aber ich nutze keinen Gedächtnistrick und bin auch kein Gedächtniskünstler. Auch von Eselsbrücken bin ich kein Freund. Am besten versuche ich, etwas zu verstehen, dann behalte ich es besser.

Zur Person: Sebastian Klussman

Sebastian Klussmann: Besserwissen mit dem Besserwisser. Ullstein Taschenbuch, 272 Seiten, 10 Euro.

Wenn Sebastian Klussmann sein Wissen unter Beweis stellt, schauen ihm Millionen Menschen dabei zu. In der ARD-Quizsendung „Gefragt – Gejagt“ ist er unter seinem Spitznamen „Der Besserwisser“ seit mehreren Jahren auf der „Jagd“, um den Show-Teilnehmern ihren Gewinn streitig zu machen. Angefangen hat Klussmanns Leidenschaft für das Raten und Wissen einst selbst als Zuschauer vor dem Fernseher. Über Pub-Quizze kam er schließlich mit Anfang 20 zu Wettkämpfen. Seither hat sich der 31-Jährige als einer der besten Quizzer Deutschlands etabliert und ist mittlerweile mehrfacher Deutscher Meister und zudem Europameister.

Der aus Steglitz stammende Klussmann hat im Jahr 2011 auch den Deutschen Quiz-Verein gegründet, dem er seither als Vorsitzender vorsteht. Neben seiner Tätigkeit als professioneller Quizzer im Fernsehen arbeitet er als Berater, Moderator und hält Vorträge bei Unternehmen und Organisationen über die Themen Allgemeinwissen, Bildung und Gedächtnistraining.