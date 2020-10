Neue Blitzer – und niemand, der das Bußgeld eintreibt

Berlin. Ein Monat ist seit dem schweren Raser-Unfall auf dem Kurfürstendamm vergangen. Doch die Frage, wie dort und auf anderen Straßen Berlins für mehr Sicherheit gesorgt werden kann, hält an. Stationäre Blitzer in beiden Fahrtrichtungen auf dem Boulevard fordern gemeinsam die Fraktionen von SPD, Grünen und Linken im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Doch das dürfte vorerst ein Wunsch bleiben.

Berlin erhält vier neue Blitzerwagen

Zusätzliche, festinstallierte Blitzer will Innensenator Andreas Geisel (SPD) nicht aufbauen. Das geht aus einem noch unveröffentlichten Bericht der Senatsinnenverwaltung an das Abgeordnetenhaus hervor, der der Berliner Morgenpost vorliegt. Stattdessen soll die Polizei demnach vier weitere mobile Anhänger zur Geschwindigkeitsmessung anschaffen. Diese lassen sich für einen bestimmten Zeitraum am Straßenrand parken und kontrollieren währenddessen automatisiert Geschwindigkeitsverstöße.

Noch im Oktober 2020 sollen zwei neue Anhänger den Betrieb aufnehmen, heißt es in dem Bericht. Mit zwei zusätzlichen Blitzer-Anhängern, die im kommenden Jahr starten sollen, würde die Polizei dann über sechs der Geräte verfügen, schreibt die Innenverwaltung. Dass neue, mobile Blitzer angeschafft würden, sei „unstrittig“, bestätigte Sprecher Martin Pallgen auf Anfrage.

39 Kontrollapparate für 5400 Kilometer Straße

Elf neue stationäre Geschwindigkeitsmesser wurden bereits 2019 installiert. Zwei weitere Blitzer im Tegel- und Tiergartentunnel sind in Vorbereitung. Insgesamt gebe es in Berlin dann 33 feste Anlagen, heißt es in dem Bericht an das Abgeordnetenhaus. Auch zusammen mit den Messanhängern wären das im kommenden Jahr nur 39 automatisierte Kontrollgeräte für die insgesamt 5400 Kilometer Straßennetz in Berlin. Stärker aufstocken will die Innenverwaltung die Zahl offenbar dennoch aktuell nicht – weil es dafür an Personal mangele.

Mit der Beschaffung zusätzlicher Messtechnik, schreibt Geisels Haus, gehe „zwangsläufig stets ein erheblicher polizeilicher Mehrbedarf an finanziellen, materiellen und personellen Ressourcen, insbesondere in der Bußgeldstelle und beim Begleitschutz- und Verkehrsdienst“ einher. Das sorge schon aktuell für Kapazitätsprobleme bei der Polizei. Der Betrieb der seit dem vergangenen Jahr zusätzlich beschafften Blitzer könne nur unter Inkaufnahme von Arbeitsverdichtungen mit dem vorhandenen Personal geleistet werden.

Berlin fehlt Personal, um weitere Tempo-Sünder zu bestrafen

„Vor diesem Hintergrund kann bei einer noch weiteren Steigerung an Überwachungsanlagen – bei gleichbleibendem Personalkörper – durch die Bußgeldstelle nicht vollumfänglich gewährleistet werden, dass sämtliche Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen und die nachfolgend eingeleiteten Sanktionierungen bearbeitet werden“, schlussfolgert die Innenverwaltung. In solchen Fällen werde der durch die Blitzer erhoffte Sicherheitsaspekt konterkariert, heißt es weiter. Mit anderen Worten: Berlins Polizei solle Raser nicht noch stärker kontrollieren, weil es an Personal fehle, sie dann auch zu bestrafen,

Gleiches gelte für die mobilen Geschwindigkeitskontrollen der Beamten, schreibt Geisels Haus. Da die Ordnungshüter durch zunehmende Einsatzanlässe neben der Verkehrsüberwachung bereits stark ausgelastet seien, ständen „kaum geeignete Optionen für eine weitere Intensivierung zur Verfügung“.

Grüne fordern mehr Geschwindigkeitskontrollen

„Es kann nicht sein, dass Regelverstöße nicht mehr geahndet werden, weil die Bußgeldstelle nicht ausreicht“, kritisierte Harald Moritz, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, die Innenverwaltung. Nötig seien mehr Kontrollen. „Auch weitere feste Blitzer machen an ausgewiesenen Raserstrecken Sinn.“ Gutes Beispiel für deren Wirkung auch ohne auf Bußgeldeinnahmen abzuzielen, sei der Blitzer im Tegeltunnel stadtauswärts. Seit das Messgerät installiert sei, würden die angeordneten Tempo 40 eingehalten, so Moritz. „Der Blitzer wirkt also im besten Sinne auf die Einhaltung der Geschwindigkeit.“