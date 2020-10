Ida Müller (10) aus Tempelhof „Wir reden in der Schule und zu Hause schon oft über die deutsche Einheit. Ich glaube aber, dass das Thema viele meiner Klassenkameraden gar nicht so wirklich interessiert. Für sie und für mich gibt es nämlich eigentlich keinen richtigen Unterschied mehr zwischen Ost und West, zumindest in unserem Alltag in Berlin nicht. Aber natürlich bekomme ich bei den Kindernachrichten im Fernsehen mit, dass es hier noch viele Probleme in Deutschland gibt. Rassismus zum Beispiel.

Ich muss bei dem Wort Einheit deswegen immer sofort an die Mauer, Frieden, Freiheit und Demokratie denken. Und an die Oma eines Klassenkameraden, die uns in der Schule erzählte, wie sie sich im Westen verliebt hat und deswegen mit ihrem Kind im Kofferraum über die Grenze gefahren ist. Das finde ich schon interessant und spannend. Ich hoffe jedenfalls, dass so etwas wie damals nicht noch einmal passiert und dass alle friedlich bleiben. Im Moment wünsche ich mir aber mehr, dass etwas gegen Rassismus getan wird. Und gegen das Coronavirus. Das Maskentragen und das Abstandhalten in der Schule sind schon sehr anstrengend.“

„In Berlin spürt man die Teilung noch sehr“

Foto: Jörg Krauthöfer

Justus Kleinau (20) aus Friedrichshain „Bevor ich von Hamburg nach Berlin gekommen bin, war in meinem Alltag die Teilung in Ost- und Westdeutschland überhaupt gar kein Thema für mich. Bis auf den freien Feiertag. Im Geschichtsunterricht in der Schule haben wir zwar viel darüber gelernt, in meiner Familie und in meinem Freundeskreis haben wir darüber aber kaum gesprochen.

Es hat mich sehr überrascht, wie sehr man hier in Berlin dann doch noch die Teilung in Ost und West spürt. Wahrscheinlich ist das so ein Berlin-Ding, weil genau hier die Teilung war. In meinem Freundeskreis beispielsweise merke ich das sehr deutlich. Viele sind hier in Berlin aufgewachsen, und einige aus dem Westen sagen dann etwa, dass sie nicht in den Osten fahren, umgekehrt ist es aber genauso. Allgemein merkt man sehr deutlich, dass das Denken in Ost und West hier in der Stadt noch sehr präsent ist. Sogar bei der Arbeit. Ich bin bei einer Firma im Osten an der Grenze zum Land Brandenburg beschäftigt, und mein persönlicher Eindruck ist, dass viel lieber Geschäfte mit anderen Firmen aus dem Osten gemacht werden, weil das Umfeld viel familiärer ist und ein ganz anderer Zusammenhalt herrscht.

Ich habe auch schon von einigen anderen Menschen aus dem Osten gehört, dass sie denken, dass sie belächelt werden, was ja auch tatsächlich teilweise noch so ist. Das finde ich ziemlich schade. Über das Thema Deutschsein mache ich mir persönlich nicht so viele Gedanken, das spielt für mich einfach keine große Rolle. Ich glaube und hoffe sehr, dass das Thema Ost-West im Laufe der Zeit aus den Köpfen rausgeht.“

„Wir haben das Privileg, nie eine innerdeutsche Grenze gesehen zu haben"

Foto: Reto Klar

Konrad Speidel (30) aus Köpenick „Wenn es die deutsche Einheit nicht gegeben hätte, dann könnte ich jetzt höchstwahrscheinlich nicht an der Charité mein Medizinstudium absolvieren. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit von Humboldt- und Freier Universität die Lehre zum Positiven beeinflusst hat. Bevor ich nach Berlin gekommen bin, hatte ich da, wo ich aufgewachsen bin, im gut behüteten Reutlingen in Baden-Württemberg, gar keinen Kontakt zur ostdeutschen Kultur, wirklich null. Dort leben nur ganz wenige Ostdeutsche.

Erst hier in Berlin bin ich dann damit in Berührung gekommen, auf ganz verschiedene Arten. Im Krankenhaus zum Beispiel und auch bei der Familie meiner Freundin, die hier aufgewachsen ist, ist die DDR noch ab und zu ein Thema. Ehrlich gesagt, habe ich auch erst durch die vielen Gespräche mit ihnen so richtig das System verstanden. Meine alte Mitbewohnerin zum Beispiel, sie ist mittlerweile über 70 Jahre alt, hat mir mal gesagt, dass das Lebensgefühl von Ost- und Westdeutschen nicht kompatibel ist und deswegen Beziehungen zwischen ihnen nicht funktionieren können. Ich glaube, in ihrer Generation ist das Ost-und-West-Denken noch viel mehr in den Köpfen drin als in meiner.

Ich sehe das nämlich anders. In meiner Generation wird nicht mehr so gedacht, ab und zu werden höchstens mal ein paar Witze gemacht, die sind aber harmlos. Wir sind zwar schon sehr weit, was die Einheit betrifft, dennoch gibt es Ungleichheiten. Zum Beispiel, dass heute viele junge Menschen aus den östlichen Regionen abwandern, weil sie im Westen bessere Chancen haben, was ihre Ausbildung und Karriere betrifft. Gleichzeitig überaltert dadurch der Osten. Da würde ich mir wünschen, dass das in der Politik mehr thematisiert wird. Ansonsten sehe ich es als großes Privileg und als Freiheit an, nie eine innerdeutsche Grenze gesehen zu haben. Trotzdem darf die Geschichte nicht vergessen werden.“

„Kindheit in Ost-Berlin, herangewachsen in der Einheit“

Foto: Sergej Glanze

Stephan Grimm (40) aus Pankow „Ich sage immer, ich bin in der DDR groß geworden und in der Einheit herangewachsen. Ich war zehn, als die Mauer fiel. Meine glücklichen Kindheitserinnerungen gelten daher schon dem grauen Ost-Berlin, doch ein Viertel meines Lebens habe ich eben in dieser Bundesrepublik verbracht. Ich denke, ich habe die Möglichkeiten, die mir das geboten hat, voll ausgenutzt. Und das konnte ich auch besser als Menschen, die länger im SED-Regime gelebt haben, das ist klar. Wenn es noch Unterschiede zwischen Ost- und West-Deutschen gibt, dann liegen sie meiner Meinung nach nämlich vor allem im Denken und in den Erwartungshaltungen. Gegenüber der Wirtschaft, gegenüber dem Staat, gegenüber den Behörden. Im Osten mangelt es ab und zu noch an Selbstverantwortung und Vertrauen in die eigenen Chancen. Gleichzeitig ist Toleranz ein wichtiges Thema, auch im Westen. Wir müssen uns zu einer Gesellschaft entwickeln, in der wir uns und unsere Meinungen gegenseitig gelten lassen, solange sie gewisse Grenzen nicht überschreiten. Das Zusammenwachsen zweier Länder, die 40 Jahre lang getrennt waren, ist ganz logischerweise mit vielen sozialen Problemen verbunden. Ich sehe uns Deutsche im Großen und Ganzen und trotz aller berechtigter Kritik aber als gut vereint. Für mich persönlich spielt die Teilung im Alltag jedenfalls keine Rolle mehr. Ich habe gleichermaßen Bekannte aus Ost und West und meine Freundin kommt aus Ostfriesland … Viel weiter westlich geht ja von hier aus kaum.“

„Ich wollte mehr Freiheiten und Rechte“

Foto: Sergej Glanze

Martin Kondziella (50) aus Kaulsdorf „Ich bin in Erfurt in Thüringen geboren. Wir sollten nie vergessen, dass die deutsche Einheit nicht selbstverständlich ist, und dürfen unsere Dankbarkeit dafür nicht verlieren. Das habe ich mir jedenfalls schon damals geschworen, als ich mir nach der Wiedervereinigung die ersten beiden Joghurts gekauft habe. Natürlich gewöhnt man sich aber auch an Dinge. Ich kann mich aber auch noch sehr gut an damals erinnern, als ich 1989 für eine demokratische Neuordnung demonstriert habe. Ich wollte mehr Freiheiten haben, vor allem Reisefreiheit, und mehr demokratische Rechte. Der Mauerfall war für mich dann ein einschneidendes Erlebnis, darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich war gerade mal 19 Jahre alt, kam von einem stressigen Tag in der Universität nach Hause, als meine Eltern mir vom Mauerfall erzählt haben. Zuerst konnte ich das kaum glauben. Auch wenn schon die Angst vor dem Kapitalismus und der freien Marktwirtschaft bestand und auch davor, dass das Gemeinschaftsgefühl und die Solidarität unter uns verloren geht – was am Ende ja auch so eingetroffen ist.

Da, wo ich herkomme, kannte damals jeder das Gehalt des anderen, weil Geld einfach keine große Rolle spielte. Und es gibt noch einen Unterschied, den ich ziemlich schade finde: Ich habe mich beispielsweise schon immer sehr für den Westen interessiert und kenne auch viele westdeutsche Persönlichkeiten, andersherum habe ich aber den Eindruck, dass sich damals aus dem Westen kaum jemand für die DDR interessiert hat, teilweise herrschte komplette Ahnungslosigkeit. Genau da ist meiner Meinung nach etwas liegen geblieben, das auch heute noch bei einigen Menschen aus dem Osten das Gefühl auslöst, abgehängt zu werden. Auf einer Skala von eins bis zehn würde ich dem Stand, wie vereint wir heute in Deutschland sind, eine Sieben geben. Am meisten stört mich, dass beispielsweise die Kultur aus der DDR häufig als Kultur aus dem Osten abgetan wird, während die Kultur aus dem Westen als gesamtdeutsch bezeichnet wird.“​

„Die Klagen über ,Einheitsschmerzen‘ der Deutschen sind First World Problems“

Foto: Maurizio Gambarini

Scott Curry (60) aus Charlottenburg „Die deutsche Einheit ist die logische Konsequenz und die kleine Schwester der Wende. Die war damals ein historisches Ereignis, das unvergleichlich ist und bleibt. Für mich als Australier, der seit fast 40 Jahren in Deutschland lebt, ist die Teilung zwischen Ost und West nicht mehr präsent, die Einheit erreicht. Ich persönlich spüre jedenfalls wenig von Differenzen. Abgehängte Ecken gibt es sowohl in West- als auch in Ostdeutschland, das lasse ich nicht gelten.

Als jemand, der noch die eingeschlossene Insel West-Berlin miterlebt hat – die sicher auch ihren ganz speziellen, spannenden Charme hatte –, kann ich über den Pessimismus mancher nur den Kopf schütteln. Mein Blick von außen führt manchmal dazu, dass ich das Klagen der Deutschen über die ,Einheitsschmerzen’ als First World Problems abtue. Als Klagen auf hohem Niveau. Es ist doch so viel erreicht worden, wenn man den Vergleich zu früher zieht! Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich kein politischer Mensch bin. Ich bin Musiker. Und Deutschland ist für mich das musikalischste Land der Welt, durch die Einheit noch viel mehr. Jetzt kann ich ungehindert nach Leipzig und Dresden reisen, die Komponisten-Hauptstädte schlechthin. Berlin ist in den vergangenen 30 Jahren zu einer Musik-Metropole geworden, die es mit London und New York aufnehmen kann. Meine Konzerte in Brandenburg gehören für mich zu den schönsten Momenten des Jahres. Die deutsche Einheit musste kommen, und es ist gut, dass sie gekommen ist.“

„Die Einheit ist ein Geschenk, das uns im Westen in den Schoß gefallen ist“

Foto: Sergej Glanze

Helga Keppeler-Schrimpf (70) aus Wilmersdorf „Die deutsche Einheit ist für mich ein Geschenk, das uns im Westen geradezu in den Schoß gefallen ist. Wir sollten dankbar sein für die friedliche Revolution des Ostens, in der nicht ein einziger Tropfen Blut vergossen wurde. Obwohl es seit 1990 sehr große Fortschritte in dieser Hinsicht gegeben hat, ist die Teilung in den Köpfen der Menschen aber immer noch präsent.

Dieses gegenseitige Unverständnis füreinander, das beschäftigt mich schon sehr. Ich selbst habe in meiner Laufbahn als Schulleiterin erlebt, wie unterschiedlich beispielsweise Lehrer im Ost- und im Westteil unserer gemeinsamen Hauptstadt sozialisiert wurden. Wir waren denen zu liberal, sie uns zu autoritär. Und auch heute noch gibt es Menschen, die ihren Westbezirk niemals in Richtung Osten verlassen würden und umgekehrt. Das finde ich schade und unverständlich. Zum wirklichen Deutschsein gehört es für mich mittlerweile nämlich schon, einen Schritt weiter zu denken. Den Gedanken unserer Einheit auf die europäische Ebene zu heben und uns für eine enge Zusammenarbeit der 27 Mitgliedstaaten einzusetzen.

Das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass es bei uns keine Probleme mehr geben würde. Gerade die zunehmend abgehängten ländlichen Gebiete in Ostdeutschland und der stärker werdende Rechtsextremismus machen mir Sorgen. Ich finde daher, zu 30 Jahren deutsche Einheit wäre es an der Zeit, sich erneut zusammenzusetzen und einen neuen Runden Tisch ins Leben zu rufen. Wir sollten wieder miteinander in Dialog treten, das Verbindende betonen und die nach wie vor existierenden Probleme der Teilung endlich gemeinsam anpacken.“

„Mit 50 bekam ich einen Chef aus dem Westen und hatte Angst“

Foto: Jörg Krauthöfer

Karin Grimm (80) aus Köpenick „Ost und West ist und war doch immer nur eine Frage des Zufalls, ebenso wie das Deutschsein. Ich bin in Thüringen geboren, da waren nach dem Zweiten Weltkrieg zuerst die Amerikaner. Nach der Grenzziehung lag nur 50 Kilometer weiter schon Bayern. Willkürlich, ändern konnte ich es sowieso nicht. Ich kann mich aber nicht beschweren, ich habe den Umständen entsprechend immer ein glückliches Leben geführt. Auch jetzt.

Aber ich erinnere mich noch an die Angst, als ich nach der Wende mit 50 Jahren plötzlich einen Chef aus dem Westen bekam, der alles umkrempeln wollte. Ist zum Glück gut gegangen, wir haben uns sehr gut verstanden. Noch heute hasse ich deswegen die Begriffe Wessi und Ossi. Ich verbinde die Einheit primär mit dem Wegfall der Grenzen. Dadurch konnte ich so viel von der Welt und auch von unserem schönen Deutschland sehen. Dafür bin ich dankbar. Und auch für das, was sich in 30 Jahren Einheit alles getan hat.

30 Jahre sind – historisch betrachtet – nicht viel. Gerade Berlin verändert sich ja aber so rasend schnell. Ich versuche immer noch, möglichst viel von der Stadt mit meinen fünf Freundinnen zu entdecken. Wir treffen uns dann immer in anderen Ecken, ob Ost oder West ist ganz egal.

Wenn es aber etwas gibt, das ich kritisiere, dann ist es, dass man nach 30 Jahren noch immer so große Unterschiede im Land bei den Löhnen und Renten hat. Ein bisschen mehr Respekt und Verständnis der jungen Generationen gegenüber den DDR-Biografien und Erfahrungen der Älteren würde im Übrigen auch nicht schaden.“