Corona: Berliner müssen in Schleswig-Holstein in Quarantäne

Corona-Pandemie Berliner müssen in Schleswig-Holstein in Quarantäne

Berlin. Wer aus Berlin-Mitte an die westliche Ostsee oder andere Regionen in Schleswig-Holstein reist, muss sich in Quarantäne begeben. Die Landesregierung in Kiel stuft den Bezirk wegen seiner hohen Corona-Infektionszahlen als innerdeutsches Risikogebiet ein. Dazu zählen auch die Landkreise Rhön-Grabfeld sowie die Städte Hamm und Remscheid in Nordrhein-Westfalen.

Für alle Einreisenden aus diesen Gebieten gilt: Sie müssen sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort in Quarantäne absondern, heißt es auf der Internetseite der Landesregierung. Zudem sollten sie sich beim örtlichen Gesundheitsamt melden und über die Reise informieren.

Die Einreisebestimmungen in Schleswig-Holstein im Wortlaut:

"Reisen Sie aus einem Risikogebiet nach Schleswig-Holstein ein, beispielsweise als Reiserückkehrerin oder Reiserückkehrer,

müssen Sie sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach Ihrer Einreise ständig dort in Quarantäne absondern

sich beim örtlichen Gesundheitsamt melden und über die Reise informieren

müssen Sie einen Corona-Test machen lassen, wenn Sie aus einem ausländischen Risikogebiet kommen (kostenlos) und das Gesundheitsamt dies bei Einreise verpflichtend anordnet (Testpflicht)

dürfen Sie während der Quarantäne keinen Besuch von Personen empfangen, die nicht zum Hausstand gehören.

Nicht zur Absonderung geeignet sind beispielsweise Campingplätze, Jugendherbergen und alle sonstigen Einrichtungen mit sanitären Gemeinschaftseinrichtungen, welche die abzusondernde Person benutzen müsste. In einer Ferienwohnung oder auch in einem Hotelzimmer ist eine Quarantäne denkbar, sofern diese entsprechend konsequent eingehalten wird. Das Betreten von Gemeinschaftsräumen wie Hotelrestaurant o.Ä. ist nicht möglich."

Auch Mecklenburg-Vorpommern verlangt Quarantäne

Auch Mecklenburg-Vorpommern verlangt eigentlich eine Quarantäne von Besuchern aus deutschen Risikogebieten mit mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern im Durchschnitt der letzten sieben Tage. In Schwerin hat man aber festgelegt, dass Maßnahmen gegen Berliner erst greifen, wenn in der gesamten Stadt und nicht nur in einem Bezirk die Grenzwerte überschritten werden.

Rheinland-Pfalz schreibt ebenfalls eine Quarantäne für Einreisende aus Risikogebieten vor, differenziert aber nicht danach, ob es sich um einen einzelnen Bezirk handelt. Folglich gelten die Auflagen für Bewohner von Berlin-Mitte auch dort.

Senat reagiert mit Unverständnis auf Quarantäne-Pflicht

In Berlin reagiert der Senat mit Unverständnis auf die Auflagen der Länder. Es sei völlig unklar, was mit Menschen geschehe, die in einem anderen Bezirk wohnen, aber in Mitte arbeiten. Oder die in Mitte in einem Restaurant oder im Theater waren.

Senatssprecherin Melanie Reinsch sagte am Freitag, man habe „zur Kenntnis genommen, dass Schleswig-Holstein den Bezirk Berlin-Mitte und andere innerdeutsche Regionen zu Risikogebieten erklärt hat.“ Man beobachte die bundesweite Entwicklung der steigenden Infektionszahlen mit Sorge. „Insbesondere in den Großstädten steigen die Zahlen, viele Städte haben ähnliche oder sogar noch höhere Inzidenzwerte wie in Berlin“, so die Sprecherin. Berlin habe viele Maßnahmen ergriffen, um die Pandemie einzudämmen, oft weitreichender als andere Bundesländer. „Gegebenenfalls werden wir hier aber noch weiter nachschärfen müssen.“

Berlin hatte seit dem Ausbruch bei der Großfleischerei Tönnies in Nordrhein-Westfalen im Juni eine ähnliche Vorschrift in seiner Corona-Eindämmungsverordnung. Einreisenden aus innerdeutschen Risikogebieten wurde eine Pflicht zur Quarantäne auferlegt. Dieser Paragraf ist aber in der am Dienstag beschlossenen Verordnung nicht mehr enthalten.

Berlin-Mitte gilt als Corona-Hotspot

Berlin-Mitte gilt als Corona-Hotspot. Hier ist die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen so hoch wie in keinem anderen der zwölf Berliner Bezirke. Am Freitag lag der Wert bei 59,6, also weit über der von Fachleuten als kritisch angesehenen Marke von 50. Die Berliner Gesundheitsverwaltung kommentierte die Entscheidung Schleswig-Holsteins am Freitag nicht.

Berlinweit klingeln bereits ab einem Wert von 30 die Alarmglocken. Dieser ist seit Tagen überschritten und lag am Freitag bei 34,5. Deshalb steht eine von drei Corona-Ampeln auf Rot. Ab Sonnabend gelten vor diesem Hintergrund restriktive Obergrenzen für private Feiern sowie eine Maskenpflicht für Bürogebäude.

Als Hauptursache für den seit längerem starken Anstieg der Corona-Infektionen in Berlin gelten den Behörden zufolge private Feiern und illegale Partys. Alkohol fließt hier oft reichlich, Abstandsgebote oder Schutzmasken spielen dabei oft keine Rolle.

