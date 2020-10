Corona: 7-Tage-Inzidenz in Berlin - Die Werte für die Berliner Bezirke

Zahlen steigen: In mehreren Berliner Bezirken gibt es mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Hauptstadt wird zum Risikogebiet.

Berlin. Berlin gilt nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts als Risikogebiet. Folge sind zunächst Reisebeschränkungen für Berliner in anderen Bundesländern. In mehreren Berliner Bezirken liegt die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz weit über 50.

Die Länder hatten mehrheitlich beschlossen, dass Reisende aus Gebieten mit sehr hohen Infektionszahlen nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test haben.

Greifen soll dies für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Einige Länder - auch Berlin - wollen das indes nicht umsetzen.

Die Berliner Morgenpost meldet an dieser Stelle täglich die aktuellen Werte, die vom Robert-Koch-Institut (RKI) und von der Berliner Gesundheitsverwaltung veröffentlicht werden. Das RKI veröffentlicht die Fallzahlen täglich am frühen Morgen. Am Abend folgen dann die Zahlen der Berliner Gesundheitsverwaltung.

Hinweis: Bei der Übermittlung der Fälle von den Gesundheitsämtern über die zuständigen Landesbehörden bis ans RKI kann es zu einem Melde- und Übermittlungsverzug von einigen Tagen kommen.

Berliner Risikogebiete laut Robert-Koch-Institut - die 7-Tage-Inzidenz (Stand: 11. Oktober, 0 Uhr):

Neukölln 128,9

Mitte 103,1

Tempelhof-Schöneberg 79,6

Friedrichshain-Kreuzberg 62,0

Charlottenburg-Wilmersdorf 53,8

Reinickendorf 57,4

Der berlinweite Wert beträgt 53,6 (Stand: 10. Oktober)

Berliner Corona-Hotspots laut Gesundheitsverwaltung - die 7-Tage-Inzidenz (Stand: 10. Oktober):

Neukölln 130,3

Mitte 98,0

Friedrichshain-Kreuzberg 67,2

Tempelhof-Schöneberg: 76,6

Reinickendorf 56,3

Charlottenburg-Wilmersdorf 54,7

7-Tage-Inzidenz in Berlin: Das sind die Werte der anderen Bezirke

Steglitz-Zehlendorf 49,3

Spandau 46,5

Pankow 29,8

Lichtenberg 22,1

Marzahn-Hellersdorf 23,0

Treptow-Köpenick 24,1

Der berlinweite Wert beträgt 58,2

