Henning Harnisch: Der Mann, der sein Glück im Osten fand

Berlin. Es riecht überall nach Baustelle in dem großen, grauen Gebäude im Jahnsportpark. Dort, wo seit rund 15 Jahren die Geschäftsstelle des Nachwuchses von Alba Berlin beheimatet ist. Früher hatte die Bundesliga-Mannschaft des Basketballvereins hier ihr Zuhause. In der zum Areal gehörenden Schmeling-Halle spielte sie ja auch von 1996 bis 2008, feierte große Erfolge vor vollen Rängen, allein acht ihrer neun deutschen Meisterschaften. Die Alba-Basketballer waren das erste Profiteam, das vom Westen, aus Charlottenburg, in den Osten „rübergemacht“ hatte.

Aber nach zwölf Jahren zog die Karawane weiter: das Team in die neu gebaute Mercedes-Benz Arena Richtung Osten, Geschäftsführung, Marketing und der Rest des Managements in die Knesebeckstraße Richtung Westen. Allein der Nachwuchs blieb zurück, mittendrin, könnte man sagen, mit Henning Harnisch an der Spitze, dem Vizepräsidenten für Jugend. Sein Auftrag: den Sport überall in der Stadt zu verankern, besonders im Osten. Und dabei immer mehr Kinder dazu zu bewegen, Bälle in Körbe zu werfen.

Harnisch brannte für diese Aufgabe von Anfang an. Er tut es noch immer. Der einstige Nationalspieler, Europameister von 1993, war einer der ersten Basketball-Stars in Deutschland. Bei Alba wurde er nach seinem sportlichen Karriereende 1998 und dem Studium der Kultur- und Filmwissenschaften zunächst Teammanager, dann Sportdirektor. Erst dieser dritte Anzug des Nachwuchs-Koordinators passte ihm, aber dann gleich wie maßgeschneidert. Heute sagt der 52-Jährige: „Ich bin total dankbar und zufrieden. Ich habe einen Traumjob.“ Weil er spannende Menschen kennenlernt hat in der ganzen Stadt, die er fast ausschließlich mit dem Fahrrad durchquert. Weil er seine Idee von der Weiterentwicklung des Sports insgesamt vorantreiben kann. Und weil er sehr erfolgreich in einem Verein arbeitet, der bereit ist, jedes Jahr einen erheblichen Betrag in die Nachwuchsarbeit zu investieren: „Der das möglich machen wollte, was hier entstanden ist.“

Alba hat 107 Partnerschulen und 59 Partnerkitas

Was seit 2005 hier entstanden ist, drückt sich in Zahlen so aus: quasi aus dem Nichts der mit weitem Vorsprung größte Basketballverein Deutschlands mit 2547 Mitgliedern, Stand 24. September 2020. 91 Mannschaften, die allermeisten im Nachwuchsbereich, tragen mittlerweile das Alba-Trikot. Der Verein brachte Basketball an aktuell 107 Partnerschulen und 59 Partnerkitas, Tendenz immer weiter steigend. Es gibt eine von Alba Berlin geschaffene Grund- und eine Oberschulliga, in denen Woche für Woche Tausende Kinder Basketball spielen. Dafür beschäftigt der Klub 120 Trainer, die Hälfte von ihnen arbeitet hauptberuflich. Von denen, die ihre ersten Schritte in den Alba-Förderprogrammen machten, haben es etliche in die Bundesliga geschafft. Mit dem 23-jährigen Moritz Wagner ein Talent der ersten Stunde sogar in die NBA, die beste Liga der Welt.

Henning Harnischs Werk? Der Zwei-Meter-Mann weist das zurück. „Kennst du das kürzeste Gedicht der Welt?“, fragt er, „es heißt me – we!“ Also „ich – wir“, das reimt sich im Englischen viel besser, und es wird Muhammad Ali zugeschrieben. Der größte Boxer aller Zeiten wollte damit wohl ausdrücken: Was einer erreicht hat, resultiert immer aus der Arbeit vieler. „Von Anfang an waren hier Individualisten versammelt, die Lust an der Aufgabe hatten“, schildert Harnisch den Beginn, „wir sind Verbündete.“ Am Anfang gab es ein einziges Mini-Team im Verein, das wurde betreut von Shari Kord. Der ist immer noch dabei. Der erste Trainer, der neu eingestellt wurde, war Nicholas Behne. Er ist immer noch an Bord. Für den Leistungsbereich in den Nachwuchs-Bundesligen NBBL und JBBl war Henrik Rödl zuständig. Der ist zum Bundestrainer aufgestiegen. In der Nationalmannschaft sieht er jetzt viele Spieler wieder, die er aus dem Alba-Nachwuchs kennt.

Was Harnisch für das Jugendprogramm ist, das ist Marco Baldi für den gesamten Verein Alba Berlin. Derjenige, der den Klub immer weiterentwickeln will und gerade auf gutem Weg ist, das Männerteam fest in der Euroleague zu etablieren. Der Geschäftsführer lobt die Kreativität seines Vizepräsidenten, den er einst erst überzeugen musste, überhaupt ins Management einzusteigen.

„Wir haben uns damals entschieden, eine Breite herzustellen mit niederschwelligen Angeboten, dass Kinder mit Basketball neu in Kontakt kommen.“ Der Ostteil der Stadt war dafür wie geschaffen, und wie man es am besten anpackt, „da kommt sehr viel von Henning. Er ist ganz klar der Ideengeber und hat dazu eine große Liebe zu dem Sport“. In Prenzlauer Berg, Pankow, Hohenschönhausen oder Friedrichshain war Pionierarbeit zu leisten, weil in der DDR Basketball nicht gefördert worden war. Es gab kaum Trainer, wenig Lehrer, die sich dafür interessierten, bestenfalls Inseln dieser Sportart. Alba mit Harnisch an der Spitze konnte, so Baldi, „den Acker bestellen, etwas Neues pflanzen“.

Inzwischen kann in diesem einstigen Brachland in einem guten Dutzend Vereinen Basketball gespielt werden. Vor allem bei Alba. Der Verein baute mit eigenen finanziellen Mitteln und Unterstützung durch den Senat zwei heruntergekommene und nicht mehr benutzte Schulturnhallen in der Knaackstraße in Prenzlauer Berg und in der Schützenstraße in Mitte zu neuen Trainingszentren um. Bei dem Andrang von Kindern könnte er schon lange weitere solcher Spielplätze gebrauchen, aber es gibt momentan keine. Mehr als die Hälfte von Albas Mitgliedern leben im Osten, mehr als die Hälfte der Partnerschulen liegen ebenfalls dort. Wobei Harnisch da kaum noch Unterschiede macht. Auf beiden Seiten der seit dreißig Jahren nicht mehr existierenden Grenze „kommen Leute zusammen, die Lust haben, ihren Sport weiterzuentwickeln. Da funktioniert die Einheit absolut, wir unterscheiden da nichts“.

Kreuzberg, Friedrichshain und jetzt Prenzlauer Berg

Ihm fällt das besonders leicht. Harnisch war, seit er 1996 nach Berlin kam, ständig in beiden Teilen der Stadt unterwegs. Er spielte Basketball in der Schmeling-Halle, wohnte aber in Kreuzberg. Nach seiner sportlichen Karriere studierte er parallel an der Humboldt-Universität im Osten und an der Freien Universität im Westen. Harnisch zog mit Frau und Töchtern zunächst nach Friedrichshain, später nach Prenzlauer Berg, wo er bis heute wohnt. Am Savignyplatz ist er so gern wie am Strausberger Platz. „Ich mag die ganze Stadt, weil sie so unterschiedlich ist“, sagt Harnisch, „ich bin darin unterwegs wie ein Fahrradkurier.“

Der 52-Jährige ist immer noch neugierig auf das, was als nächstes kommt. Schon lange geht es ihm nicht mehr allein um die Basketball-Nachwuchsförderung, auch wenn sie der Mittelpunkt bleibt. Und die Schule natürlich, denn „dort sind alle. Deshalb müsste man den Sportunterricht total in den Fokus nehmen. Ich frage mich: Wie kann das zu einer Bewegung werden?“ Letztlich wisse es jeder, aber zu wenige seien bereit, in dieses Wissen zu investieren: „Sport betrifft viele Ressorts, die Gesundheit, Bildung, Soziales, Stadtentwicklung und Jugend.“ Man hört es an der Leidenschaft, mit der er darüber spricht – dies ist sein Leib- und Magenthema. „Es wäre gut, wenn wir Praxisbeispiele haben oder Modelle schaffen, um mehr Menschen zu überzeugen.“

In Wahrheit gibt es die schon. In einem sozialen Brennpunkt Neuköllns hat sich der Verein engagiert und Alba Gropiusstadt gegründet. In Wedding hat Alba mit dem Beginn des neuen Schuljahres als freier Träger für außerunterrichtliche Ganztagsangebote an der Albert-Gutzmann-Schule noch einen ganz anderen Status erreicht. Harnisch und seine Verbündeten sind wieder mal Vorreiter. 22 von Alba angestellte Erzieherinnen und Erzieher begleiten rund 300 Kinder aus der ersten bis zur sechsten Klasse auf ihrem Weg durch die Grundschule. Durch die Trägerschaft kann die sportorientierte Betreuung der Kinder und die Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrkräften der Schule deutlich intensiviert werden. „Wie bringen wir Lehrer, Erzieher und Trainer zusammen?“, fragt Harnisch, „das könnte ein sehr interessantes Praxisbeispiel werden.“

Er glaubt, dass „inzwischen mehr Leute verstehen, dass das, was wir im Kinder- und Jugendbereich machen, mehr ist als Sport. Sport ist nicht nur Entertainment, sondern viel mehr. Aber er muss sich auch ändern in einer sich ändernden Gesellschaft.“ Deshalb der Gang in die Schule und Kitas. Ihm bereitet es Freude, „als Außenseiter im politischen Raum um unsere Akzeptanz zu kämpfen“. Was nach den vielen Jahren im Geschäft immer leichter fällt: Harnisch kennt man. Harnisch findet Gehör.

Dabei hilft ihm, dass die bedeutendste deutsche Basketball-Marke in der öffentlichen Wahrnehmung an Ansehen sehr gewonnen hat. Zum Beispiel durch die „Digitale Sportstunde“, die Alba mit dem Beginn der Corona-Krise im März startete. „Das ging viral und brachte zu Beginn über eine Millionen Klicks“, staunt der Vizepräsident noch heute. Trainer des Klubs boten den Kindern mit dem Beginn des Schul-Lockouts sportliche Übungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden an – auch an dieser Idee war Harnisch maßgeblich beteiligt, obwohl er streng nach Muhammad Ali konsequent von Teamarbeit spricht.

Inzwischen kosten die vielen Aktivitäten Albas nicht mehr nur Geld, sie spielen auch welches ein. „Wir kriegen honoriert, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben“, sagt Harnisch. Er betont, alle Summen würden in die Projekte fließen und nicht in die Profimannschaft. So gibt es vom Senat Unterstützung dafür, dass der Verein Trainer zum Sportunterricht in Schulen und Kitas schickt. Das Engagement in Gropius­stadt wird vom Bundesinnenministerium im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ gefördert, mit 2,7 Millionen Euro. Es wird nun parallel in fünf anderen Städten getestet; im Erfolgsfall könnte das Alba-Programm bald bundesweit zum Einsatz kommen.

Das Alba-Management kehrt zurück in den Jahn-Sportpark

„Spannend“ findet das Harnisch, doch an neuen Zielen mangelt es nicht. Der Verein hat sich vorgenommen, dass die Frauen in die Bundesliga aufsteigen sollen. Noch spielen sie in der zweithöchsten Klasse. „Der Mädchen-Nachwuchs boomt“, sagt Harnisch, „wenn man den 12- bis 16-Jährigen zuschaut, ahnt man, was da passieren wird.“ Die Rollstuhl-Basketballer peilen ebenfalls die höchste Spielklasse an. Doch was, wenn der Aufstieg gelingt? Wo sollen die Frauen spielen? Die Schmeling-Halle mit einer Kapazität von 8500 Zuschauern ist dafür sicher zu groß. Von der Mercedes-Benz Arena ganz zu schweigen. Vielleicht erfüllt sich aber auch der Traum von Henning Harnisch, dass in absehbarer Zukunft alle Abteilungen des Vereins wieder enger zusammenrücken. Es gibt Überlegungen, im Zuge der Umbaumaßnahmen im Jahn-Sportpark eine zusätzliche kleine Arena mit Platz für rund 2000 Fans zu errichten.

Die Baumaßnahmen in der Geschäftsstelle haben damit zwar nichts zu tun. Aber sie machen Harnisch dennoch sehr froh. Denn der Rest des Managements mit Marco Baldi verlässt in Kürze seine Büros an der Knesebeckstraße. Und kehrt dorthin zurück, wo der Verein seine tiefste Verwurzelung gefunden hat. Allen Unkenrufen aus der Anfangszeit zum Trotz: im Osten Berlins.

Henning Harnisch - Einer der ersten Basketball-Stars

Heute trifft sich der 1968 in Marburg geborene Henning Harnisch in seiner Funktion als Basketball-Funktionär mit Senatorinnen und Senatoren, hat 2018 im hessischen Landtagswahlkampf den SPD-Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel unterstützt. Obwohl er noch immer lieber anderen den Platz in der ersten Reihe überlässt, fühlt sich der Familienvater auf der politischen Bühne durchaus wohl. Die wenigsten, mit denen er heute zu tun hat, werden allerdings wissen, dass Harnisch so etwas wie der erste Popstar im deutschen Basketball war, ein junger Mann mit blonder Mähne und rotem Stirnband, Spitzname „Flying Henning“, weil er so gut Dunkings konnte.

Seine sportliche Karriere war erfolgreich. Drei Jahre spielte Harnisch für den MTV Gießen, danach acht für Bayer Leverkusen, ehe er zum Erzrivalen nach Berlin wechselte. Mit Leverkusen wurde er sieben Mal Deutscher Meister, mit Alba zweimal – so oft wie kein anderer deutscher Spieler. In 169 Partien mit der Nationalmannschaft nahm der Flügelspieler an den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona teil, an einer Welt- und vier Europameisterschaften. Sein größter sportlicher Erfolg war der Gewinn des EM-Titels 1993. Im Finale gegen Russland erzielte er zwölf Punkte.

1988 hatte er dem Vorbild seiner Mitspieler Detlef Schrempf und Chris Welp folgend sein Glück an der University of Washington versucht, kehrte jedoch schon nach wenigen Tagen zurück. Das „Surviving of the fittest“, das Überleben der Stärksten, war nicht seine Welt, womit auch der Traum von einer Karriere in der NBA schnell ausgeträumt war. Er spielte nur in Deutschland, wo er zweimal zum „Basketballer des Jahres“ gewählt wurde. Harnisch moderierte schon als Basketballprofi bei Radio Fritz unter dem Titel „Hennings Hausmusik“ seine eigene Radiosendung, schrieb Kolumnen für die „taz“ und absolvierte außerdem eine Buchhändlerlehre.