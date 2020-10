Wie die Einheit bei der Polizei vorbereitet wurde

Berlin. Während der Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober gefeiert wird, findet er für die Polizei schon zwei Tage früher statt. Was nur wenige wissen dürften: Der Zusammenschluss der West-Berliner Polizei mit der Ost-Berliner Volkspolizei erfolgte zwei Tage vor der offiziellen Einheit. Der Grund dafür war ein sicherheitspolitischer. Die Polizei wollte gut aufgestellt sein für dieses weltpolitisch einmalige Ereignis.

Einer, der nicht nur dabei, sondern maßgeblich auch dafür verantwortlich war und den Zusammenschluss der West-Berliner mit der Ost-Berliner Sicherheitsarchitektur plante, ist Bernd Finger. Der langjährige Leiter im Landeskriminalamt (LKA) 4, zuständig für Organisierte Kriminalität, hat 1990 Weltgeschichte mit vorbereitet. Heute, 30 Jahre später, klingen seine Erzählungen wie Szenen aus einem Agentenfilm. Denn Fingers Arbeit fällt in eine Zeit, in der die Lage politisch noch nicht so klar war, aber bereits zusammenwuchs, was sich kurz zuvor noch feindlich gegenüberstand.

Der Kriminalpolizist Finger war damals einer der ersten Westbeamten, die nach Ost-Berlin entsandt wurden, um die Zusammenarbeit mit der Regierung de Maizière und dem frei gewählten Magistrat im Osten der Stadt zu organisieren. Das besondere: Er war nicht als Polizeibeamter dort, sondern als Leiter der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Magistrat der Hauptstadt der DDR. Ein Westbeamter, der Amtsträger im Osten war. Ein absolutes Novum und Akt der Verwaltungshilfe. „Wir haben damals Geschichte geschrieben“, sagt Finger heute.

Mit dem West-Berliner Polizeiauto in den Osten

Kurz vor dem Mauerfall war Finger Ausbildungsleiter für den Kriminaldienst bei der Berliner Polizei. Als die Mauer geöffnet wurde, war er aber vor allem eines: neugierig. „Ich wollte wissen, wie die Volkspolizei arbeitet“, erinnert er sich. Bereits im Dezember 1989 habe er gemeinsam mit Kollegen einen Polizei-Transporter genommen, die Insignien abgeklebt, das Blaulicht abgebaut und sei nach Neustrelitz gefahren. Dort fand ein großer Teil der Ausbildung der Volkspolizei statt. „Uns hat überrascht, wie freundlich wir empfangen wurden“, sagt Finger. Doch die Fahrt in den Osten war nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Wenige Monate später, im Sommer 1990, fragte der damalige Berliner Innensenator Erich Pätzold (SPD), ob Kriminaldirektor Finger im Magistrat als Abteilungsleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung arbeiten wolle. Finger hatte Erfahrungen durch die Strukturreformen der West-Berliner Polizei in den 1970er- und 1980er-Jahren sammeln können. Nun sollte er einen möglichst reibungslosen Übergang des Ost- in das Westsystem mitorganisieren.

Seine neuen Chefs waren fortan Tino Schwierzina, damals Oberbürgermeister von Ost-Berlin, und Thomas Krüger, Stadtrat für Inneres. Dieses Konstrukt sei damals etwas völlig Neues gewesen. „So etwas hat es früher nicht gegeben. Ich war nicht nur Berater, sondern – wegen der besonderen politischen Belastung des Sicherheitsapparates in der DDR – als unbelasteter Außenstehender in der Verantwortung eines hochsensiblen DDR-Amtes, ein DDR-Amtsträger“, sagt Finger.

30 Jahre deutsche Einheit - lesen Sie auch:

Rein technisch war das kein Problem. Am 6. Mai 1990 gab es in der DDR die ersten freien Kommunalwahlen und in Berlin zwei Verwaltungsstrukturen nebeneinander. Im sogenannten „MagiSenat“ arbeiteten beide Systeme, also West-Berliner Senat und Ost-Berliner Magistrat, auch zusammen. Der „MagiSenat“ wurde bis zu den ersten gemeinsamen Wahlen zum Abgeordnetenhaus am 2. Dezember 1990 und der folgenden konstituierenden Sitzung des Parlaments weitergeführt.

Unklar war damals indes, wie die Zukunft der DDR tatsächlich aussehen würde. Würde es einen Beitritt, ein friedliches Nebeneinander, einen Staatenbund geben? „Die politische Realität war damals noch eine andere, aber es wurde schon auf eine Einheit hingearbeitet“, sagt Finger. Dazu gehörte eben auch eine Neustrukturierung der bewaffneten Organe des Staatsapparates der DDR. Was man heute, 30 Jahre später, staats- und verwaltungstheoretisch sehr gut erklären kann, hatte aber auch eine praktische Komponente.

Und das fing für Finger schon mit seinem Weg zur Arbeit an. Jeden Tag pendelte er zwischen Ost und West. In den Ostteil der Stadt über den Grenzübergang Invalidenstraße, die damalige Lenin-Allee entlang, am Horizont die Häuser von Hohenschönhausen.

Sein Arbeitsbüro war der alte Sitz der Stasi-Hauptabteilung XXII an der Ferdinand-Schultze-Straße in Hohenschönhausen. Diese Abteilung der Stasi war zuständig für die Aufklärung von terroristischen Bedrohungen. Der Sitz war lange Zeit geheim gehalten worden, offiziell war nicht klar, wer da hinter den hohen Mauern saß. „Als wir dort ankamen, waren die Büros menschenleer“, erinnert sich Finger.

Doch das alte System, es war nicht tot, es bäumte sich noch auf. „Die Abwehrmechanismen funktionierten noch“, erinnert sich Finger. Einmal sei ihm ein Lada von Hohenschönhausen über die Grenze bis an die Wohnungstür in West-Berlin gefolgt. An einem anderen Tag seien die Radmuttern am Auto von Bürgerrechtler Werner Fischer gelockert worden, und die Reifen des Dienstfahrzeugs des Stadtrats für Inneres wurden zerstochen. Wieder an einem anderen Tag entdeckten er und sein Team in den Ost-Berliner Rathäusern noch intakte Chiffrierstellen und geheime Räume. Fingers Eindruck: „Das war ein monströser Abhör- und Mobilmachungsapparat.“

Wenig später seien zwei Herren im Dienstbüro von Finger aufgetaucht. Deren Auftrag: Zuführung zur Klärung eines Sachverhalts. „Das war das alte Stasi-System, das sich aufbäumte“, sagt Finger. Mit der Enttarnung und Stilllegung der Abhörtechnik im Roten Rathaus und in den Rathäusern der Stadtbezirke, die bis dahin nicht mal den demokratisch gewählten Bürgermeistern zugänglich waren, sei auch belegt gewesen, dass sie abgehört wurden. „Das ging jetzt nicht mehr“, sagt Finger.

9000 Berliner Volkspolizisten wurden übernommen

Doch wie geht man um mit dem alten System? Von 15.000 Bediensteten im Osten wurden immerhin mehr als 9000 in eine gemeinsame Polizei überführt. „Sehr viele sind gute, aktive und stolze Polizisten im vereinten Berlin geworden“, sagt Finger. Ein Rezept sei es gewesen, beide Polizeibehörden zu durchmischen. Das heißt: Polizisten aus dem Osten konnten im Westen arbeiten und Polizisten aus dem Westen im Osten. Ein zweiter Faktor sei die Fortbildung gewesen. In einer Woche mit vier Diensten habe es auch immer einen, manchmal zwei Tage Schule gegeben. Dann seien die Volkspolizisten als erstes neu eingekleidet und der Trabi-Fuhrpark stillgelegt worden. „Wir wollten zeigen, dass es voran geht“, sagt Finger.

Gleichzeitig habe man aber auch geschaut, was im Osten besser lief als im Westen. Im Osten waren das die örtlichen „Stützpunkte der Volkspolizei“. Das war das dezentrale Gegenkonzept zur zentralisierten Arbeit im Westen, wo man mit dem Ostkonzept vielerorts nun hoffte, verlorene Bürgernähe wieder herzustellen. Wenn die Polizei also am ­ 1. Oktober zu ihrer kleinen, eigenen Einheitsfeier zusammenkommt, dann ist es auch ein Zeichen, wie zwei völlig unterschiedliche Behörden über die Jahre zusammengewachsen sind.