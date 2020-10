Ausfälle und Verspätungen im Regionalverkehr nach Unfall

Potsdam. Ein Unfall auf einem Bahngleis in Potsdam hat am Freitagmorgen für Ausfälle und Verspätungen im Regionalverkehr gesorgt. Die Strecke zwischen den Bahnhöfen Potsdam Hauptbahnhof und Charlottenhof war über drei Stunden in beiden Richtungen gesperrt, sagte eine Sprecherin der Bahn. Züge würden teilweise umgeleitet. Gegen 11.20 Uhr wurde die Sperrung laut der Sprecherin wieder aufgehoben. Laut Polizei hatte ein Zug der Linie RE1 einen Menschen erfasst, der bei dem Zusammenstoß starb. Laut Feuerwehr Potsdam wurde ein Fahrgast ins Krankenhaus gebracht.

