Jede zehnte Berliner Apotheke von Insolvenz bedroht

Weil ihr Abrechnungsdienstleister pleite ist, sind nun auch die Apotheken in Berlin und Brandenburg in ihrer Existenz bedroht.

Berlin. Zahlreiche Apotheken sind in Berlin und Brandenburg von der Insolvenz bedroht. Davon betroffen sind etwa 80 Apotheken in Berlin und 100 in Brandenburg, wie der Sender RBB berichtet.

Grund dafür ist die Insolvenz des Abrechnungsdienstleisters AvP, der die Abwicklung der Rezpte mit den Krankenkassen übernommen hat und das Geld dann an die Apotheken weiterleitet. Aufgrund der Pleite des Apothekenrechenzentrums ist der Umsatz der Apotheken nun in die Insolvenzmasse von AvP eingegangen.

AvP-Pleite: Summen im sechstelligen Bereich stehen aus

Wie der Apothekerverband berichte, geht es bei den Apotheken um Summen im sechsstelligen Bereich. Bundesweit sollen durch die Pleite des Dienstleisters mehr als 3000 Apotheken in ihrer Existenz bedroht sein.

Die betroffenen Apotheken warten seit Anfang September auf das Geld der Krankenkassen. In Berlin sind etwa zehn Prozent der Apotheken betroffen. In Brandenburg sind es rund 20 Prozent.

Die Apotheker müssen die Rezepte vorfinanzieren, die Krankenkassen zahlen erst nach Wochen. Bevor das ausstehende Geld aus der Insolvenzmasse an die Apotheken zurückfließt, kann es jetzt jedoch Jahre dauern.