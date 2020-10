Wohnungsbrand in Berlin-Gesundbrunnen

Berlin. Aus noch unbekannter Ursache ist in einem Wohnhaus in Berlin-Gesundbrunnen am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden keine Menschen verletzt. Die Bewohner hatten ihre Wohnungen schon verlassen, als die Feuerwehr eintraf. Allerdings habe ein Bewohner psychische Probleme bekommen und sei deshalb ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Ein Hund und eine Katze wurden tot geborgen. Der Vollbrand in der leerstehenden Wohnung wurde laut Feuerwehr rasch gelöscht. Sie war mit insgesamt 24 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften angerückt.

( dpa )