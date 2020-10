Einigungsvertrag - Anschluss statt Augenhöhe

Berlin. Wie gleichberechtigte Partner sitzen sie nebeneinander: der west-deutsche Minister Wolfgang Schäuble und der ost-deutsche Staatssekretär Günther Krause. Am 31. August 1990 besiegeln der Badener und der Mann aus Mecklenburg mit ihrer Unterschrift unter den Einigungsvertrag die deutsche Wiedervereinigung, die am 3. Oktober vollzogen wurde.

Warum nicht die Regierungschefs Helmut Kohl und Lothar de Maizière das historische Dokument unterzeichneten, darüber sind 30 Jahre danach unterschiedliche Versionen im Umlauf. Manche sagen, der Kanzler habe nicht nach Ost-Berlin kommen wollen, wo der formale Akt des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik im Kronprinzenpalais Unter den Linden begangen wurde. Krause selbst sagte in einem Interview, Kohl habe gesagt, es sollten doch die unterschreiben, die auch die Arbeit gemacht hätten, also Schäuble und Krause.

In nur zwei Monaten Verhandlungen waren sich beide Seiten so weit näher gekommen, dass eine Einigung möglich wurde. Das rasche Tempo war möglich, weil im Wesentlichen auf neue Wege und komplexe Rechtskonstruktionen verzichtet wurde. Das Grundgesetz sollte künftig auch auf dem Territorium der DDR gelten. Fünf neue Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen ersetzten die 14 DDR-Regierungsbezirke. Die 23 Bezirke Berlins sollten das Land Berlin bilden. Berlin sollte Hauptstadt sein, aber über die Frage nach dem Sitz von Parlament und Regierung sollte später entschieden werden. Das Staatsvermögen der DDR ging auf den Bund über. Die Schulden der DDR wurden in ein Sondervermögen des Bundes ausgegliedert. Die Treuhandanstalt wurde ermächtigt, „die früheren volkseigenen Betriebe wettbewerblich zu strukturieren und zu privatisieren“. Der Rundfunk der DDR und der Deutsche Fernsehfunk (DFF) sollten bis 31. Dezember 1991 weiter senden dürfen.

„Maßstab war die Bundesrepublik Deutschland"

Bis heute sehen es viele Ostdeutsche kritisch, dass eigene DDR-Erfahrungen und Strukturen in dem Vertrag und im weiteren Verlauf des Einigungsprozesses kaum Berücksichtigung fanden. „Maßstab war die Bundesrepublik Deutschland, der Westteil des Landes mit einer vermeintlich großartig funktionierenden Gesellschaft und Wirtschaft, die einer Revision, einer Reform bedurfte“, sagt Stefan Bollinger, Lehrbeauftragter am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin und als bekennender Linker ein Kritiker des Einigungsvertrages.

„Die Besonderheiten der DDR mit ihren sozialistischen, sozialen Grundregeln hatten in diesen westdeutschen Überlegungen keinen Platz, alles Sozialistische, Volkseigene sollte ausgemerzt werden.“ Als Beispiel für diese Herangehensweise nennt der Wissenschaftler die Formel „Rückgabe vor Entschädigung“ und die Treuhand-Politik. Noch Jahre später mussten Tausende Nutzer von Datschen und Einfamilienhäusern in den neuen Ländern weichen, weil ihr Haus auf „fremdem“ Eigentum stand.

Die Akteure standen unter immensem Druck

Die Treuhandpolitik habe dafür gesorgt, dass das einstige Staats- und letztlich doch irgendwie „Volks“-Eigentum der DDR-Bürger sich in Nichts auflöste. Genauer: Zu 90 Prozent fiel es in die Hand westdeutscher „Investoren“. Beide Themen belasten das Verhältnis zwischen Ost und West bis heute.

Im Rückblick räumt auch der jeder Sympathie für den Sozialismus unverdächtige Unterhändler Krause ein, dass er sich den Vertrag etwas anders vorgestellt hatte. Und dabei geht es nicht nur um die Nationalhymne, welche die DDR-Vertreter durch die Strophe „Auferstanden aus Ruinen...“ ergänzen wollten. Er hätte sich eine „Stunde Null“ für das vereinigte Deutschland gewünscht, ein Nachdenken darüber, wie der Staat neu aufgebaut werden könnte. Die Rechtsprechung des Westens eins zu eins auf den Osten zu übertragen, sei ein Riesenfehler gewesen, sagt der Ostdeutsche.

30 Jahre deutsche Einheit - lesen Sie auch:

Ein Beispiel dafür war der Abtreibungsparagraf 218. Während im Westen Schwangerschaftsabbrüche nur unter bestimmten Bedingungen zulässig waren, durfte in der DDR jede Frau bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ohne Angabe von Gründen den Abbruch von einem Arzt durchführen lassen. Diese Regelung galt im Westen und mit dem Beitritt auch im Osten als verfassungswidrig. Im Vertrag wurde eine Übergangsregelung bis 1992 vereinbart. Im Umgang mit den Stasi-Unterlagen setzte sich die Ost-Seite durch: Während Schäuble & Co. die Akten lieber unter Verschluss gehalten hätten, drängten die „Ossis“ auf eine Öffnung, um die Vergangenheit aufarbeiten zu können.

Andererseits standen die Akteure unter immensem Druck, der weitergehenden Reformüberlegungen schon in der sterbenden DDR und erst recht in der Bundesrepublik kaum Raum ließen. Die DDR-Bürger verlangten vehement nach Einheit, D-Mark, West-Autos und höheren Lebensstandards und hatten anders als die meisten Bürgerrechtler keine Lust auf neue, reformsozialistische Experimente. Und immer noch siedelten DDR-Bürger in Massen in die Bundesrepublik über. Als am 1. Juli die D-Mark auch auf dem Gebiet der Noch-DDR eingeführt wurde, war die DDR-Wirtschaft erst recht nicht mehr überlebensfähig.

Ostdeutsche in Führungspositionen unterrepräsentiert - bis heute

In den Osten zogen als direkte Folge der Übernahme des bundesrepublikanischen Rechtssystems vor allem Beamte und Staatsdiener. Sie kannten die neuen Normen und Regeln und ersetzten die alten, oft belasteten Eliten. „Nun regieren wir“, lästerte man in Brandenburg über die Staatsdiener aus Nordrhein-Westfalen. Bis heute sind Ostdeutsche in Führungspositionen unterrepräsentiert – und zwar im Osten wie im Westen.

Der aus der DDR stammende Forscher Bollinger zieht ein nüchternes Fazit zum Einigungsvertrag. Zwar seien die Mitglieder der damaligen DDR-Regierung auch heute noch stolz. In Wahrheit hätten aber westdeutsche Ministerialbürokraten und Juristen den Einigungsvertrag verfasst. Die DDR-Partner hätten lediglich eine „Staffage“ abgegeben. Auch die demokratische Entscheidung für die Einheit, für den Einigungsvertrag, sei in der DDR eine Fiktion geblieben. Niemand legte der DDR-Bevölkerung noch einmal die Entscheidung vor, kaum jemand „erklärte die Risiken im Gedruckten und Kleingedruckten, nicht einmal die Abgeordneten der Volkskammer mussten sich der Mühe unterziehen, den Vertrag komplett zu lesen, geschweige denn zu verstehen“, so Bollinger.

Immer war fehlende Zeit das wichtigste Argument gegen eine vertiefte Debatte. Schließlich konnten die DDR-Bürger Bundesbürger werden, und die Einheit konnte kommen. Aber letztlich sei es eben doch ein „Anschluss“ an das Westmodell gewesen, keine Einigung unter gleichstarken oder gleichberechtigten Partnern, so Bollinger.