Eine gelungene Einheit braucht Zeit und Abstand

Berlin. Professor Drosten sitzt mit Mundschutz in der ersten Reihe der Kongresshalle, den Radhelm unterm Stuhl geparkt. Gleich bekommt Deutschlands Virus-Erklärer wieder einen Preis überreicht. Referenten, Gäste, Journalisten lauern um den Virologen. Wer aus dem Osten stammt, wer aus dem Westen, das ist nicht zu erkennen. Die Halle liegt am Alexanderplatz, also im alten Osten, so wie das Hauptgebäude der Charité. Die Virologen sitzen in Lankwitz, alter Westen, aber seine Wohnung liegt im Osten der Stadt. Woher stammt Drosten noch mal? Ost? West? Wost? Est? Völlig egal. Berliner.

Himmelsrichtungen waren nur wichtig, solange das Land und seine Hauptstadt geteilt waren. In Einheitszeiten dürften sich die Bewohner der Einfamilienhäuser in Pankow und Zehlendorf näher sein als Kreuzberger und Grunewalder. Wie ist eine Frau einzuordnen, die in Fürstenwalde zur Schule ging, ein Praktikum in London machte und lange in Neukölln arbeitete, wo Clans, Linke und Rechtsextreme wohnen? Als die Mauer fiel, war sie zwölf Jahre alt. Ost? West? Nein, Berlin. Eine Frau der Einheitsgeneration will im kommenden Jahr Regierende Bürgermeisterin werden: Franziska Giffey.

Der Mauerfall: keine Toten, kein Blut, keine großen Helden

Familienfahrt durch die Stadt. Die Babyboomer-Eltern weisen mit gedämpfter Stimme auf geschichtsschwere Orte hin: Hier war der Grenzübergang, die Mauer, jetzt sind wir drüben. Die Kinder nicken pflichtschuldig von der Rückbank und starren weiter in ihr Smartphone. Schlimm? Nein. Wir Wirtschaftswunderkinder aus den geburtenstarken Jahrgängen sind zwei Jahrzehnte nach der Kapitulation der Wehrmacht geboren. Wir wussten wohl, dass die Vergangenheit unserer Aufmerksamkeit bedurfte. Gleichwohl guckten wir lieber nach vorn. Nicht der Krieg, sondern sein Ende war die wesentliche Nachricht, nicht der Mauerbau, sondern ihr Fall, vergleichsweise unspektakulär, der Soundtrack stammt von David Hasselhoff: keine Toten, kein Blut, keine großen Helden, ganz anders als in Hongkong oder Minsk. Stattdessen ordentliche deutsche Zehn-Punkte-Pläne, Währungsunion, Treuhand. Bei allen Fehlern – viel unspektakulärer lässt sich eine Revolution nicht abwickeln. Das Friedliche birgt zugleich eine dramaturgische Schwäche. Die Geschichten von damals sind oft Einkaufsanekdoten. Frau Merkel war ja auch zuerst im KaDeWe, nur mal gucken. Und das Böse war bald weg, mit der Lufthansa nach Chile. Was vom Osten blieb, war der listig-verschmitzte Gysi, der sich beim besten Willen nicht zum Dämon aufblasen lässt.

30 Jahre deutsche Einheit - lesen Sie auch:

Die Überwachung erfolgt heute unauffälliger

Ost-Berlin fühlt sich an wie Schwarz-Weiß-Fernsehen. Jugendliche, die heute das Stasi-Museum in Berlin-Lichtenberg besuchen, starren belustigt oder hilflos auf Fotoapparate, Schreibmaschinen und Karteikartenkästen – alter Kram. Um die allgegenwärtige Bespitzelung in der DDR zu erklären, verwendet die Ausstellung Beispiele aus der digitalen Welt, Facebook zum Beispiel. Die Stasi sammelte Daten ohne Einwilligung der Bürger, Facebook und Google sammeln ein Vielfaches, zwar mit Einwilligung namens AGB, die aber kaum jemand gelesen hat. Die Überwachung erfolgt heute unauffälliger, aber umfassender. Und wieder begehrt kaum jemand auf.

Nur mal angenommen, vor 30 Jahren hätte das Internet bereits existiert. Vermutlich existierte die DDR heute noch. Jeder DDR-Bürger trüge ein Smartphone der Marke Robotron bei sich, stets zu orten und abzuhören. In Mauernähe hätte der Empfang ausgesetzt. Um Dissidenten hätte sich eine Spezialeinheit gekümmert. Die Staatsführung hätte anhand der Suchanfragen früh den Unmut wahrgenommen und mit ein paar Reiseerleichterungen reagiert, mehr positive Filmchen verbreitet, vielleicht Bananen und West-Autos verlost sowie einen Porno-Kanal freigeschaltet.

Gegen gutes Entertainment hätte Schabowskis Zettel keine Chance gehabt. Freiheit ist eine Bürde. Sicherheit ist ein Geschenk. Doch statt schlauer Demagogen regierten bittermüde alte Herren, diktatorisch überraschend unkreativ, als es um die Macht ging. Was ein einzigartiger Glücksfall, dass gleichzeitig die sowjetische Großmacht bröckelte, die anderen Alliierten die Ruhe bewahrten, West-Deutschland die ökonomische Kraft zur Übernahme hatte.

Und Berlin? War perfekt vorbereitet in seiner ganzen berlinhaften Vorläufigkeit. Die Stadt hat die Wundheilung gewohnt stoisch erledigt, ohne mit irgendwas richtig fertig zu werden. „Es war, als würde sich die Welt in einem äußerst sensiblen, schwebenden Zustand befinden, als hätte man gerade begonnen zu existieren,“ beschreibt Lutz Seiler in seinem Roman „Stern 111“ das Lebensgefühl von 1990. Fühlt sich das Leben in Berlin nicht immer so an, experimentell und unfertig? Ach ja, der BER: ein Ost- oder West-Problem?

Ginge es der Stadt besser, wenn die Mauer noch stünde?

Ost und West sind keine tauglichen Kategorien. Eher arm und reich, optimistisch und verzagt, demokratisch oder anders. Pegida kam aus Dresden, die Querdenker aus Stuttgart. Neukölln hat ein Nazi-Problem, Lichtenberg kommt. Der Osten hat mehr Radfahrer, mehr Kinder in Privatschulen, mehr Graffiti. Ginge es der Stadt besser, wenn die Mauer noch stünde? Wäre Berlin reicher, bunter, spektakulärer, wenn die Mauer nie errichtet worden wäre? Die Mauer war eine Prüfung, an der manche Menschen zerbrochen sind, die viele aber durchgestanden haben.

Wenn es stimmt, dass der Mensch fünf gute Nachrichten braucht, um eine negative Botschaft auszugleichen, dann braucht eine gelungene Einheit vor allem Zeit und Abstand. Wer mehr von der DDR verstehen will als nur die staatlichen Bösartigkeiten, der taucht ein in die drei schweren Bände zur Kulturgeschichte der DDR von Professor Gerd Dietrich: Übergangsgesellschaft, Bildungsgesellschaft, Konsumgesellschaft.

Oder fährt aufs Land. Ausgerechnet weitab der städtischen Aufgeregtheiten, auf Brandenburger Festivals, in Dörfern und Hippie-Kommunen, da mischen sich Herkünfte, Ansichten, Biografien, da sind Stadtteile egal, da obsiegt die Stadt/Land-Schablone über die Ost/West-Dualität. In der Ruhe und Beständigkeit von Havelland, Uckermark und Oderbruch, am Feuer, am See, beim Wandern, da nähern sich Menschen an. Waren die Nachwendejahre geprägt von Vergleichen, Revanchen und schalen Witzen über Zonen-Gabi, kommt nun langsam die Ruhe, sich in das Alltagsleben der anderen hineinzuversetzen. Mutprobe: einfach zuhören, nicht bewerten, sondern nachspüren. Vielleicht die stille Frage: Was hätte ich gemacht, wie wäre ich geworden? Und wer war dieser Gundermann wirklich?

Lutz Seiler hat sich fast 30 Jahre Zeit gelassen mit seinem Nachwenderoman „Stern 111“, der gleichwohl nicht zu spät kam, sondern in seiner Gelassenheit gerade richtig, um den wahren Kern der Stadt jenseits von Wut und Scham und Ignoranz freizulegen. Berlin war, ist und bleibt ein wilder Garten, mit Prachtbeeten, Schmuddelecken, Wildwuchs, vertrockneten Samen, Kompost und Pionierpflanzen, die sich durch Ritzen arbeiten. „All die abgelebten Dinge und auch das halb zerfallene Haus drückten Zukunft aus, Verfall war Verheißung, nicht Tod, nur Leben, so hieß das Paradoxon dieser Tage“, schreibt Lutz Seiler. Berlin kann eben Hoffnung machen, aus allem.