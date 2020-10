Betrug mit Katzenbabys: Haftbefehl gegen Angeklagte

In 25 Fällen hat Natallia R. mit Katzenbabys im Internet gehandelt. Dabei soll sie 6000 Euro ergaunert haben. Jetzt muss sie in Untersuchungshaft.

Berlin. Donnerstagmorgen vor dem Saal 768 im Amtsgericht Tiergarten. Die Uhr über der Tür zum Verhandlungsraum zeigt 9.30 Uhr. In dieser Minute sollte eigentlich der Prozess gegen Natallia R. beginnen. Ihr wird gewerbsmäßiger Betrug in 25 Fällen vorgeworfen. Doch die 40 Jahre alte Angeklagte ist nicht erschienen. Und das nicht zum ersten Mal. Als auch 30 Minuten später die Frau nicht im Gerichtssaal vor der Richterin steht, erlässt diese einen Haftbefehl. Natallia R. wird voraussichtlich in den kommenden Tage für zwei bis drei Wochen bis zu ihrer Verhandlung in Untersuchungshaft sitzen.