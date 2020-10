Deutsche Einheit: Michael Müller zieht positive Bilanz

Berlin. Die Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses am Donnerstag stand ganz im Zeichen des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit am 3. Oktober. In einer aktuellen Stunde zogen alle Fraktionen Bilanz und über Erfolge und Misserfolge des Einigungsprozesses.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit die Leistungen der vergangenen drei Jahrzehnte gewürdigt. „Berlin hat in den letzten 30 Jahren in seine Stärken investiert und das hat sich ausgezahlt“, sagte Müller am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Berlin hat sich zu einer Kulturstadt und einer erfolgreichen Wissenschafts- und Forschungsmetropole entwickelt, die sich weltweit einen Namen gemacht hat.“

Trotz der Zumutungen in der Zeit nach dem Mauerfall mit einer Arbeitslosenquote von bis zu 20 Prozent seien die Berliner mit der Stadt immer solidarisch gewesen. Das zeige sich auch in der aktuellen Corona-Krise.

„Es gibt eine ungeheure Solidarität der Menschen für die ich dankbar bin“, sagte Müller.