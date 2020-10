Volker Beck schenkt Schwulem Museum "Ehe für alle"-Konfetti

Berlin. Grünen-Politiker Volker Beck hat dem Schwulen Museum in Berlin historisch bedeutsames Konfetti überreicht. Es soll an den "Ehe für alle"-Beschluss des Bundestags erinnern: Am 30. Juni 2017 hatten seine Fraktionskollegen Beck mit dem Konfetti überschüttet. Es finde nun im Archiv des Museums ein neues Zuhause, teilte dieses am Mittwochabend mit. Sammlungsleiter Peter Rehberg sagte: "Dieses Konfetti wird daran mitwirken, die Geschichte der Ehe für alle auch für zukünftige Generationen weiterzuerzählen, als Forschungsgegenstand im Archiv des Schwulen Museums und als Objekt für künftige Ausstellungen."

Beck sagte laut Mitteilung, 1989 habe sein Kampf für die Ehe für alle begonnen. "Es hat dann über 27 Jahre gedauert, den Ball ins Tor zu bekommen." Es sei das schönste Geschenk gewesen, dass dieses Projekt ausgerechnet an seinem letzten Tag als Abgeordneter im Bundestag seine Vollendung fand.