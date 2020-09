Wie die Corona-Krise Berliner Bürowelten verändert

Berlin ist eine Dienstleistungsmetropole. Umso wichtiger ist die Frage, wie sich der Hauptarbeitsplatz der Berliner – das Büro – in der Corona-Krise behaupten wird. Um das herauszufinden, haben die Berliner Sparkasse und das Forschungsinstitut Bulwiengesa eine Befragung unter Berliner Unternehmern mit Bürobeschäftigten durchgeführt. Das eindeutige Ergebnis: Die Mehrheit der befragten 72 Firmenchefs, knapp 60 Prozent, geht davon aus, dass eine Transformation einsetzen wird. Nur 15 Prozent glauben dagegen, dass der Büroarbeitsplatz von der Krise unberührt bleibt.

Insbesondere das Großraumbüro steht nun auf dem Prüfstand. Mit dem Einsetzen der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 war das Arbeiten im Großraumbüro durch die empfohlenen Regeln der Bundesregierung wie Abstand, Hygiene und Masken nicht mehr ohne Weiteres möglich. Im Zuge der Befragung wurde deshalb auch das Thema Großraumbüro betrachtet.

Gefragt, ob dieses ein Auslaufmodell sei, vertraten 70 Prozent der Teilnehmer die Ansicht, dass die Corona-Pandemie zu einer sinkenden Nutzung des Großraumbüros führen wird. Hingegen glauben nur vier Prozent, dass eine steigende Inanspruchnahme zu erwarten ist. Ein Viertel ist der Meinung, dass es keine Veränderungen geben wird.

Berliner Unternehmen haben noch Vorbehalte gegen das Homeoffice

Teils widersprüchlich sind die Aussagen, die Berlins Arbeitgeber zum Thema Homeoffice gemacht haben. So gaben knapp zwei Drittel der Befragten zunächst an, dass sich ihre Tätigkeit grundsätzlich für Homeoffice eignen würde. 74 Prozent der Teilnehmer sagten zudem, dass ihre Mitarbeiter schon vor der Krise die Möglichkeit hatten, im Homeoffice zu arbeiten. De Befragung ergab auch, dass aktuell noch 35 Prozent der Mitarbeiter vollständig beziehungsweise 40 Prozent teilweise im Homeoffice arbeiten.

Umso erstaunlicher, dass viele Firmenchefs dieser Arbeitsweise dennoch skeptisch gegenüberstehen: Rund 45 Prozent der Arbeitgeber äußerten Bedenken bei diesem Arbeitsmodell. So wird befürchtet, dass es zu einem Leistungsabfall der Mitarbeiter kommt. Von den befragten Arbeitgebern gaben knapp drei Viertel an, unter 50 Mitarbeiter zu beschäftigen. Zwölf Prozent der Teilnehmer beschäftigten in ihrer Firma sogar mehr als 500 Mitarbeiter.

Erste Unternehmen wie der Personaldienstleister Adecco und der Versicherungskonzern Allianz haben bereits weniger Büroflächenbedarf angemeldet. Im Zuge der Debatte um die zunehmende Nutzung von Homeoffice wurden die Berliner Unternehmer daher auch gefragt, wie sie ihren weiteren Bedarf einschätzen. Eine schlechte Nachricht für die vielen in der Entwicklung befindlichen Bürogebäude: Nahezu 90 Prozent der Befragten erwarten, dass sie in den nächsten Jahren keine zusätzlichen Büroflächen benötigen werden.

Büromarkt in Berlin und anderen Städten bricht ein

Die Corona-Krise hat bereits dazu geführt, dass der jahrelange Nachfrageboom nach Büroflächen vorerst beendet wurde. Nach Angaben von Bulwiengesa wurde im ersten Halbjahr 2020 ein Flächenumsatz von rund 320.000 Quadratmetern verzeichnet – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Rückgang von knapp 25 Prozent. Immerhin sei der Berliner Büromarkt damit noch deutlich robuster als etwa in Frankfurt (-55 Prozent), Hamburg oder Stuttgart (jeweils -45 Prozent).

„Büros werden weiter gebraucht und gebaut. Aber Corona beeinflusst, welche Büros gebaut werden: Der Flächenumsatz von Flexible Workspace- und insbesondere Coworking-Anbietern ist bereits stark eingebrochen. Auch der Trend zum Großraumbüro scheint etwas ausgebremst“, sagt Marcus Buder, Bereichsleiter für Gewerbliche Immobilienfinanzierung bei der Berliner Sparkasse.

Auch Sven Carstensen, Vorstand und Büroexperte der Bulwiengesa AG, vertritt die Auffassung, dass die Corona-Krise zu grundsätzlichen Veränderungen der Büroarbeitswelt führt. „Konzepte, die daraus bestanden, dass wir möglichst dicht in Büros sitzen, sind nicht mehr salonfähig“, sagt Carstensen. Auf der anderen Seite hätten als verstaubt geltende Einzel- und Doppelbüros wieder an Charme gewonnen. „Die Sensibilität für einen größeren Abstand und damit mehr Fläche am Arbeitsplatz wird uns auch nach der Corona-Krise erhalten bleiben“, ist er überzeugt. Bei immer mehr Homeoffice werden zwar weniger Mitarbeiter in den Büros sein, dort aber mehr Platz benötigen.

Unternehmerverband kritisiert Maskenpflicht in Berliner Büros

Unterdessen hat der Berliner Senat am Dienstag eine Maskenpflicht auch in Büros beschlossen. Bei der IHK und beim Unternehmerverband Berlin (UVB) stößt das auf Kritik. Die Unternehmen hätten sich frühzeitig und eigenverantwortlich um ausgefeilte Hygienekonzepte an den Arbeitsplätzen gekümmert und Home-Office-Regelungen intensiv genutzt, so UVB-Chef Christian Amsinck. Die Ansteckungsgefahr an den allermeisten Arbeitsplätzen sei daher nach derzeitigem Kenntnisstand gering.

Die Hygiene- und Abstandsvorschriften am Arbeitsplatz habe zudem erst kürzlich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) umfassend präzisiert. „Uns ist unverständlich, warum Berlin mit der Einführung einer Maskenpflicht in Büros jetzt einen Sonderweg beschreiten will. Hier muss der Senat fundiert erklären, auf welcher wissenschaftlichen Basis diese Entscheidung beruht“, so Amsinck.