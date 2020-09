Corona-Förderung jetzt auch für Berliner Vereine

Fördert, was Berlin am Laufen hält: Die Investitionsbank Berlin.

Die IBB fördert ab Donnerstag auch Vereine und Ehrenamtliche, die durch Corona in Schieflage geraten sind mit bis zu 20.000 Euro.

Berlin. Ab Donnerstag können in der Hauptstadt auch Ehrenamtliche und Vereine Fördergelder von der landeseigenen Investitionsbank Berlin (IBB) beantragen. Das Zuschussprogramm für gemeinnützige Organisationen (Soforthilfe X) startet zum 1. Oktober und sieht eine Förderung von bis zu 20.000 Euro vor. Die minimale Fördersumme liegt bei 1000 Euro. Die Anträge können ab 9 Uhr morgens ausschließlich online gestellt werden.

Gefördert werden Organisationen mit Sitz in Berlin, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen, als steuerbegünstigt gelten, die durch die Corona-Pandemie in einen existenzbedrohlichen Liquiditätsengpass geraten sind, in denen freiwilliges und ehrenamtliches Engagement eine tragende Rolle spielt, und die nicht vollumfänglich institutionell gefördert werden. Wer aus Geld aus dem Rettungsschirm des Berliner Landesportbunds erhält oder bereits aus der Soforthilfe IV des Landes erhalten hat, wird nicht unterstützt.

Ausgleich etwa für Miet- und Personalkosten

Die Soforthilfe ist als Ausgleich für alle Verbindlichkeiten gedacht, die zwischen dem 17. März und dem 30. September 2020 im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entstanden sind und nicht bezahlt werden können. Dazu zählen laufende Betriebskosten wie Miete, Personalkosten, Zahlungsverpflichtungen für abgesagte Veranstaltungen sowie sonstige Ausgaben, die aus den erwarteten Einnahmen im Berechnungszeitraum bezahlt werden sollten und nicht storniert oder reduziert werden konnten. Die Anträge können bis zum 25. Oktober gestellt werden. Weitere Informationen gibt es auf der entsprechenden Internetseite der IBB.