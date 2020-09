Globetrotter eröffnet Erlebnis-Filiale in Steglitz

In dem neuen Laden an der Schloßstraße sind am Mittwochnachmittag noch letzte Handgriffe zu erledigen.

Am ehemaligen Standort von Sportscheck in der Schloßstraße 20 präsentiert sich der Outdoor-Händler mit Werkstatt, Clubhütte und Café.

Die Adresse hat Globetrotter in Steglitz behalten, nur die Hausnummer hat sich geändert. Der Outdoor-Ausstatter ist aus dem Sockel des Kreisel-Hochhauses an der Schloßstraße 80 an die Schloßstraße 20 umgezogen. Die neue Filiale mit einer Verkaufsfläche von 3000 Quadratmetern auf vier Etagen wird am Donnerstag, 1. Oktober, 10 Uhr, mit einem neuen Store-Konzept eröffnet.