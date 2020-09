Krach kandidiert für Hannovers Regionspräsidentschaft

Der Berliner Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung, Steffen Krach, will in Hannover für das Amt des Regionspräsidenten kandidieren. Der SPD-Unterbezirk Region Hannover stellte den 41-Jährigen am Mittwoch als Kandidaten für die Kommunalwahl am 12. September 2021 vor. Krach soll bei der Wahl für das Amt antreten, nachdem der langjährige Präsident der Region, Hauke Jagau (SPD), angekündigt hatte, nicht mehr zu kandidieren.

Michael Müller bedankt sich bei Steffen Krach

„Steffen Krach hat unglaublich viel für Berlin bewegt - dass unsere Stadt heute der Innovationsstandort Nummer eins in Deutschland ist, trägt auch seine Handschrift“, sagte Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin und Senator für Wissenschaft und Forschung am Mittwoch. „Wir haben eine sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und ich bedauere natürlich, dass er Berlin verlassen will“, so Müller weiter. „Persönlich wünsche ich ihm für seine Bewerbung in Hannover viel Erfolg, sage als Regierender aber auch ganz klar: Bis es soweit ist, haben wir noch einiges zusammen für Berlin vor.“

Steffen Krach ist gebürtiger Hannoveraner

Krach ist gebürtiger Hannoveraner und hat dort auch Abitur gemacht. Nach dem Studium der Sozial- und Politikwissenschaften in Göttingen und an der Freien Universität Berlin arbeitete er zunächst für die Landesvertretung Rheinland-Pfalz in der Hauptstadt, ab 2007 dann in der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Seit 2014 ist er Staatssekretär. Krach ist Mitglied der SPD in Berlin-Schöneberg und gilt innerhalb der Partei als gut vernetzt und fachlich anerkannt.