Maskenpflicht in Berlin - Das sind die neuen Corona-Regeln

Berlin verschärft wegen der steigenden Infektionszahlen seine Corona-Regeln. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Dienstag, Berlin spiele in der Pandemie keine Sonderrolle, sondern bewege sich im Rahmen der Infektionsdynamik der Großstädte. "Wir müssen jetzt alles tun, damit sich Situation nicht noch weiter entwickelt." Die anderen Bundesländer würden sich nun an der Hauptstadt orientieren und ein Frühwarnsystem einführen, wie es in Berlin schon seit einem Vierteljahr mit der Corona-Ampel bestehe. "Daran orientieren sich viele", sagte Müller.

Berlin geht einen Schritt dabei weiter gegenüber dem, was Bund und Länder vereinbart haben. "Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für weitere Lockerungen", sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne): "Wir müssen sehr gezielt Einschränkungen beschließen und umsetzen." Das tut die Stadt, ab dem Wochenende gelten schärfere Regeln als an anderen Orten in Deutschland. Obwohl die Inzidenz noch nicht beim Grenzwert 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen liegt, schränkt der Senat die Teilnehmerzahlen bei privaten Feiern ein. Draußen sollen sich nicht mehr als 50 Menschen versammeln dürfen, drinnen nicht mehr als 25 Personen. Ab zehn Teilnehmern etwa einer Familienfeier müssen die Gastgeber wie ein Gastronom eine Anwesenheitsliste führen. Das sind keine Empfehlungen, sondern eine Vorschrift.

Keine weiteren Beschränkungen bei Kultur und Sport

Zudem gilt auch in Büro- und Verwaltungsgebäuden künftig auf allen Wegen, Treppenhäusern und Aufzügen eine Maskenpflicht. Am Arbeitsplatz selbst muss hingegen kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Keine weiteren Beschränkungen wird es hingegen bei den Zuschauerzahlen bei Kultur-, Sport- und Kongressveranstaltungen geben. "Wir werden bei den Veranstaltungsgrößen bleiben", sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke): "Wir haben Hygienekonzepte, da ist die Gefahr gering, das Risiko im Griff", sagte der Senator. Das Problem sei der private Bereich. Auch Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum werden nicht verschärft. Es mache keinen Sinn, den Leuten zu verbieten, sich draußen zu treffen, weil die Ansteckungsgefahr unter freiem Himmel sehr viel geringer sei als in geschlossenen Räumen.

Die drei Spitzenpolitiker betonten, dass es womöglich weitergehende Maßnahmen geben werde, wenn die Situation dies erforderlich machen sollte. Der Regierende Bürgermeister wollte nicht ausschließen, dass es irgendwann auch zu unterschiedlichen Vorschriften für einzelne Teile der Stadt kommen könnte. So weit sei man aber noch nicht.

Zuvor hatten sich bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer auf neue Corona-Regeln verständigt. So müssen Restaurantbesucher, die auf den Gästelisten falsche Angaben machen, künftig mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro rechnen. .