Peter Maffay: „Wir müssen die Agonie überwinden“

Peter Maffay gastiert am Freitag wieder in der Waldbühne. In der Morgenpost spricht er über Pandemie, Einheit und Proben.

In der telefonischer Warteschleife seines Büros in Tutzing läuft „Für immer jung“, sein Hit aus dem Jahr 2019. Passt. Denn auch mit 71 Jahren denkt Peter Maffay noch lange nicht ans Aufhören. Am Freitag will er in der Waldbühne sein erstes Konzert nach langer Corona-Zwangspause geben.