Corona-Newsblog in Berlin: 173 neue Infizierte, 14.499 Infektionen insgesamt

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 14.499 Menschen infiziert. 228 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 12.595 Patienten gelten als genesen. 1676 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin wieder aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

+++ Dienstag, 29. September 2020 +++

22.58 Uhr: Drosten betont Zuverlässigkeit von PCR-Corona-Tests

Der Virologe Christian Drosten hat die Zuverlässigkeit der PCR-Tests auf das Coronavirus Sars-CoV-2 betont. Angesichts von Behauptungen in sozialen Medien, die Tests seien oft falsch positiv und wiesen mitunter nur Fragmente des Virus nach, sagte der Virologe der Berliner Charité: „Ohne ein volles Virus-Genom gibt es keine Virus-Reste.“ Es gebe auch keine Verwechslungen mit sonstigen Viren wie etwa anderen Erkältungsviren und Coronaviren, fügte er im NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“ hinzu. „Die PCR ist da einfach zweifelsfrei.“ Daten zur Validierung habe schon die erste Publikation zu dem PCR-Test im vorigen Januar enthalten.

„Unsere PCR war zwar die erste, die ist aber längst nicht mehr die einzige“, sagte Drosten. „Die Labore sind eigentlich alle inzwischen dazu übergegangen, die Tests von Herstellern zu beziehen. Die haben unsere PCR zum Teil übernommen, zum Teil aber auch ein bisschen modifiziert. Und allen ist gemeinsam, dass die zusätzlich zu unserer Validierung noch mal wieder selber Validierungen gemacht haben.“ Andernfalls dürfe man solche Tests nicht verkaufen. „Die muss man ja zertifizieren lassen.“ Das PCR-Verfahren biete „eine sehr wasserdichte Diagnostik“.

20.53 Uhr: Michael Müller - Berliner Ampelsystem wird Vorbild für andere Länder

Die Berliner Corona-Ampel soll nach den Worten des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) Vorbild für andere Bundesländer werden. „Was mich besonders gefreut hat, dass alle gesagt haben, wir brauchen ein Warnsystem - und zwar so wie das in Berlin oder ähnlich wie in Berlin“, sagte Müller nach der Videoschalte der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). „Wir haben das schon vor einem Vierteljahr eingerichtet“, sagte Müller. „Jetzt orientieren sich daran viele oder alle und werden etwas Ähnliches beschließen.“

Als erstes Bundesland zog nun Rheinland-Pfalz mit einem Ampelsystem nach - allerdings hat es die Farben Gelb-Orange-Rot. Es gilt seit Dienstag. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte am Montag noch gesagt, dass sie das Bild einer Ampel „für weniger passend“ hält. „Denn in der Corona-Pandemie stehen die Zeichen nicht auf Grün, das führt zu einer falschen Sicherheit.“

20.02 Uhr: Berliner Senat beschließt Maskenpflicht in Büros

Wegen zuletzt gestiegener Corona-Infektionszahlen gilt in Berlin künftig eine Maskenpflicht in Büro- und Verwaltungsgebäuden. Beim Arbeiten am Schreibtisch soll die Regelung nicht greifen. Das beschloss der Berliner Senat am Dienstag.

19.55 Uhr: Keine Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum

Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum werden in Berlin nicht verschärft. Es mache keinen Sinn, den Leuten zu verbieten, sich draußen zu treffen, weil die Ansteckungsgefahr unter freiem Himmel sehr viel geringer sei als in geschlossenen Räumen, so Kultursenator Klaus Lederer (Linke).

19.53 Uhr: Senat beschließt wegen Corona Obergrenze bei Feiern

Angesichts gestiegener Corona-Infektionszahlen in Berlin dürfen private Feiern im Freien künftig nur noch mit maximal 50 Teilnehmern stattfinden. In geschlossenen Räumen gilt eine Obergrenze von 25 Teilnehmern. Ab zehn Teilnehmern, etwa bei einer Familienfeier, müssen die Gastgeber sowie Gastronomen eine Anwesenheitsliste führen.

Keine Beschränkungen wird es hingegen bei den Zuschauerzahlen bei Kultur-, Sport- und Kongressveranstaltungen in Berlin geben. "Wir werden bei den Veranstaltungsgrößen bleiben", sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke): "Wir haben Hygienekonzepte, da ist die Gefahr gering", sagte er.

18.14 Uhr: Brandenburg will schärfere Obergrenze für Feiern

Die Menschen in Brandenburg müssen sich für den Fall einer deutlichen Zunahme neuer Corona-Infektionen auf strengere Regeln für das Feiern einstellen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kündigte Pläne für eine schärfere Obergrenze von 50 Menschen für Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen an, wenn es mehr als 35 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gibt. In privaten Räumen sollten sich nach einer Empfehlung dann nicht mehr als 25 Leute treffen. Regional könnten auch niedrigere Werte angesetzt werden. Das Kabinett berät in der kommenden Woche darüber.

Für private Feiern im Haus, in der Wohnung oder im Garten gilt in Brandenburg derzeit generell eine Obergrenze von 75 Teilnehmern. Für Großveranstaltungen ist in geschlossenen Räumen eine Obergrenze von 1000 Menschen festgelegt, maßgeblich ist aber die Zahl von Gästen bei der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln je nach Raumgröße.

17.28 Uhr: Illegale Tanzparty: Berliner Gastronom muss 5000 Euro zahlen

Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) kündigt Schließungen von Bars und Gaststätten an, sollten sie massiv gegen Hygienevorschriften verstoßen. Nicht daran gehalten, hatte sich offenbar ein Wirt am Alexanderplatz im August. Anstatt auf Abstände zu achten, entwickelte sich an dem entsprechenden Abend eine ausgelassene Party in einem geschlossenen Zelt, bei der laut Bezirksamt die Hygienevorschriften massiv verletzt worden sind.

Gegen den Betreiber wurde nun ein Bußgeld in Höhe von 5000 Euro verhängt. „Das ist die letzte Eskalationsstufe gewesen, sozusagen die dunkelgelbe Karte“, sagte von Dassel der Berliner Morgenpost und spricht damit eine Warnung an alle Gastronomiebetriebe im Bezirk aus. Beim nächsten Mal zeigt der Bezirk rot. „Nach Erlass der hohen Bußgelder haben wir nun auch die Möglichkeit, Schließungen von gastronomischen Betrieben als verhältnismäßig und somit rechtmäßig durchzusetzen.“

17.17 Uhr: Besucherterrasse am Flughafen Tegel öffnet für mehrere Wochen wieder

Bevor der Flughafen Tegel am 8. November schließt, öffnet die Besucherterrasse noch einmal. Sie ist wegen der Corona-Krise seit Mitte März geschlossen, kann vom 3. Oktober bis 7. November aber wieder genutzt werden, wie die Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft (FBB) mitteilte. Kostenlose Tickets sollen dafür ab Donnerstag (1. Oktober) online zu buchen sein. Wegen der Abstandsregeln ist nur eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig auf der Terrasse zugelassen, täglich zwischen 11 Uhr und 20.30 Uhr gut 900 Personen. Die Besuchszeit ist pro Person auf eine Stunde begrenzt.

17 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf 173 - Eine Ampel weiter auf Gelb

In Berlin haben sich nachweislich 173 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert, das geht aus den aktuellen Zahlen der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 228. 12.595 Menschen gelten als genesen, damit sind aktuell 1676 Menschen infiziert. 91 Menschen werden zurzeit in Krankenhäusern behandelt, davon 27 intensivmedizinisch.

Die meisten Neuinfektionen verzeichnet Neukölln (+31), gefolgt von Friedrichshain-Kreuzberg (+30) und Mitte (+24).

Die Corona-Ampel für den R-Faktor steht mit 0,98 weiter auf Grün, der Wert für die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, steigt weiter an und steht jetzt auf 28,9. Die Ampel zeigt damit weiter Gelb, bei 30 würde sie auf Rot springen. Die Ampel für den Prozentsatz der Intensivbettenbelegung bleibt mit 2,1 Prozent auf Grün.

Corona-Fallzahlen nach Berliner Bezirken, Stand 29. September

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 1416 (+9) 1216 Friedrichshain-Kreuzberg 1471 (+30) 1268 Lichtenberg 788 (+6) 693 Marzahn-Hellersdorf 702 (+6) 636 Mitte 2314 (+24) 2019 Neukölln 1839 (+31) 1569 Pankow 1249 (+7) 1096 Reinickendorf 1047 (+17) 924 Spandau 786 (+4) 692 Steglitz-Zehlendorf 932 (+8) 794 Tempelhof-Schöneberg 1383 (+17) 1176 Treptow-Köpenick 572 (+14) 512 Berlin 14.499 (+173) 12.595

Quelle: Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit

17 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog

