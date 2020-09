Corona Newsblog in Berlin: 173 Corona-Neuinfektionen in Berlin - Eine Ampel auf Gelb

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 14.499 Menschen infiziert. 228 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 12.595 Patienten gelten als genesen. 1676 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin wieder aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

+++ Dienstag, 29. September 2020 +++

17.28 Uhr: Illegale Tanzparty: Berliner Gastronom muss 5000 Euro zahlen

Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) kündigt Schließungen von Bars und Gaststätten an, sollten sie massiv gegen Hygienevorschriften verstoßen. Nicht daran gehalten, hatte sich offenbar ein Gastronomiebetreiber am Alexanderplatz im August. Anstatt auf Abstände zu achten, entwickelte sich an dem entsprechenden Abend eine ausgelassene Party in einem geschlossenen Zelt, bei der laut Bezirksamt die Hygienevorschriften massiv verletzt worden sind.

Gegen den Betreiber wurde nun ein Bußgeld in Höhe von 5000 Euro verhängt. „Das ist die letzte Eskalationsstufe gewesen, sozusagen die dunkelgelbe Karte“, sagte von Dassel der Berliner Morgenpost und spricht damit eine Warnung an alle Gastronomiebetriebe im Bezirk aus. Beim nächsten Mal zeigt der Bezirk rot. „Nach Erlass der hohen Bußgelder haben wir nun auch die Möglichkeit, Schließungen von gastronomischen Betrieben als verhältnismäßig und somit rechtmäßig durchzusetzen.“

17.17 Uhr: Besucherterrasse am Flughafen Tegel öffnet für mehrere Wochen wieder

Bevor der Flughafen Tegel am 8. November schließt, öffnet die Besucherterrasse noch einmal. Sie ist wegen der Corona-Krise seit Mitte März geschlossen, kann vom 3. Oktober bis 7. November aber wieder genutzt werden, wie die Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft (FBB) am Dienstag in Berlin mitteilte. Kostenlose Tickets sollen dafür ab Donnerstag (1. Oktober) online zu buchen sein. Wegen der Abstandsregeln ist nur eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig auf der Terrasse zugelassen, täglich zwischen 11.00 Uhr und 20.30 Uhr gut 900 Personen. Die Besuchszeit ist pro Person auf eine Stunde begrenzt.

17 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf 173 - Eine Ampel weiter auf Gelb

In Berlin haben sich nachweislich 173 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert, das geht aus den aktuellen Zahlen der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 228. 12.595 Menschen gelten als genesen, damit sind aktuell 1676 Menschen infiziert. 91 Menschen werden zurzeit in Krankenhäusern behandelt, davon 27 intensivmedizinisch.

Die meisten Neuinfektionen verzeichnet Neukölln (+31), gefolgt von Friedrichshain-Kreuzberg (+30) und Mitte (+24).

Die Corona-Ampel für den R-Faktor steht mit 0,98 weiter auf Grün, der Wert für die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, steigt weiter an und steht jetzt auf 28,9. Die Ampel zeigt damit weiter Gelb, bei 30 würde sie auf Rot springen. Die Ampel für den Prozentsatz der Intensivbettenbelegung bleibt mit 2,1 Prozent auf Grün.

Corona-Fallzahlen nach Berliner Bezirken, Stand 29. September

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 1416 (+9) 1216 Friedrichshain-Kreuzberg 1471 (+30) 1268 Lichtenberg 788 (+6) 693 Marzahn-Hellersdorf 702 (+6) 636 Mitte 2314 (+24) 2019 Neukölln 1839 (+31) 1569 Pankow 1249 (+7) 1096 Reinickendorf 1047 (+17) 924 Spandau 786 (+4) 692 Steglitz-Zehlendorf 932 (+8) 794 Tempelhof-Schöneberg 1383 (+17) 1176 Treptow-Köpenick 572 (+14) 512 Berlin 14.499 (+173) 12.595

Quelle: Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit

