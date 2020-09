Ordnungsgeld gegen Hubertus Knabe verhängt

Berlin. Eklat im Berliner Abgeordnetenhaus: Der Historiker und frühere Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, hat sich bei seiner Zeugenvernehmung durch den Untersuchungsausschuss geweigert, sich zu äußern. Gegen ihn wurde eine Ordnungsstrafe verhängt.

Knabe erhob schwere Vorwürfe gegen Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Dieser habe ihm in einem Schreiben kurz vor der Vernehmung zahlreiche Auflagen gemacht, was er nicht ansprechen dürfe. „Ich sehe hier eine klare Behinderung der Arbeit des Untersuchungsausschusses durch den Berliner Kultursenator,“ so Knabe am Dienstag im Berliner Abgeordnetenhaus. „Er versucht, mir einen Maulkorb umzuhängen und damit meine Aussage zu manipulieren.“

In dem dreiseitigen Schreiben habe Lederer ihm unter anderem mitgeteilt, Vorwürfe, die zur Kündigung des Stellvertretenden Direktors geführt hätten, dürften nur genannt werden, wenn sich der Kultursenator bereits öffentliche dazu geäußert habe. Zu Angelegenheiten außerhalb des Untersuchungsthemas dürfe er überhaupt keine Angaben machen. Auch zu Personalangelegenheiten dürfe er sich nicht in der öffentlichen Sitzung äußern sowie Personen nur in anonymisierter Form nennen.

Untersuchungsausschuss: Hubertus Knabe verweiget Aussage

Knabe sagte, unter diesen Umständen könne er sich vor dem Ausschuss zu den Vorgängen in der Gedenkstätte Hohenschönhausen derzeit nicht äußern. Er fürchte, von Lederer in einen neuen Rechtsstreit gezogen zu werden. Deshalb forderte er den Untersuchungsausschuss auf, dass dieser beim Kultursenator auf eine Aufhebung der Vorgaben sorgt. „Solange ich nicht umfassend und frei aussagen kann, würde der Untersuchungsausschuss durch meine eingeschränkten Einlassungen ein unvollständiges Bild bekommen,“ so Knabe während der Vernehmung.

Lesen Sie auch: Entlassung von Knabe - Ausschuss sieht keine Intrige

Die Ausschussvorsitzende Sabine Bangert (Grüne) betonte jedoch, dass Knabe verpflichtet sei auszusagen. „Sie sitzen vor einem Verfassungsorgan. (...) Bei jeder Frage, die sie verweigern wollen, müssen Sie eine Begründung angeben.“ Diese fehlten jedoch ihrer Auffassung nach. Es gebe auch die Möglichkeit, Angaben unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu Protokoll zu gebe, so Bangert. Auch dies verwigerte Knabe. Nach mehrstündiger Unterbrechung der Sitzung beschloss Bangert 1000 Euro Ordnungsstrafe für Knabe, sowie die Wiedervorladung am 3. November. Die Kosten des Verfahrens muss der ehemalige Gedenkstättenleiter tragen.

Gericht: Kündigung von Gedenkstätten-Vize wirksam

Der frühere Vize-Direktor der Stasi-Opfer-Gedenkstätte war in der vergangenen Woche mit einer Berufung vor dem Landesarbeitsgericht gescheitert. Damit wurde die Wirksamkeit seiner Kündigung bestätigt. Das Arbeitsgericht begründete dies am Freitag damit, der Kläger habe die „arbeitsvertraglichen Pflichten in der Zusammenschau einzelner Pflichtverletzungen in erheblichem Maße verletzt“. Da dies auch nach einer Aufforderung zur Verhaltensänderung geschehen sei, sei die Kündigung gerechtfertigt. Eine Revision zum Bundesarbeitsgericht wurde nicht zugelassen.

Das Gericht hatte im November 2019 erklärt, der frühere Vize-Chef habe sich in vielen Situationen mit Mitarbeiterinnen nicht angemessen verhalten, weil er dienstliche Gespräche in einem privaten Rahmen abgehalten habe.

Lesen Sie auch: Hubertus Knabe: „Ich war noch nie so frei wie jetzt“

Der Gedenkstätten-Leiter Knabe war im November 2018 entlassen worden. Er soll nicht entschieden genug gegen mutmaßliche sexuelle Belästigung durch seinen Vize vorgegangen sein. Knabe hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Ein Rechtsstreit endete mit einem Vergleich, der Chefposten wurde neu besetzt.

Helge Heidemeyer, der neue Direktor der Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen, erklärte am Freitag, die Stiftung habe ihr wesentliches Ziel erreicht und die Kündigung des Vizes durchgesetzt. „Nun können wir unsere ganze Aufmerksamkeit wieder unserer Aufgabe widmen, die den Opfern des DDR-Staatssicherheitsdienstes verpflichtet ist: der Auseinandersetzung mit den Formen und Folgen politischer Verfolgung.“

Lesen Sie auch: Grütters rechtfertigt vor Ausschuss Knabes Entlassung

mit dpa