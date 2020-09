Polizei entdeckt Munition und Waffen in Einfamilienhaus

Milow. Zahlreiche Waffen und Munition hat die Polizei in einem Einfamilienhaus in Milow (Havelland) entdeckt. Daraufhin seien am Sonntag der mutmaßliche Besitzer vorläufig festgenommen und die umliegenden Häuser vorübergehend evakuiert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Anschließend untersuchten Experten des Landeskriminalamts das Haus und weitere Gebäude.

Dabei habe sich herausgestellt, dass die Waffen größtenteils unbrauchbar gemacht worden waren und nur noch zu Dekorationszwecken dienten, berichtete die Polizei. Daraufhin wurde der Tatverdächtige aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen den Mann wurde aber ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.