Eine Muslimin und ein Protestant auf dem Jakobsweg

Jörg Steinert (links) und Seyran Ates (rechts) auf ihrem Jakobsweg in Deutschland

Seyran Ates und Jörg Steinert sind seit vier Wochen auf dem Jakobsweg in Deutschland unterwegs. Am Montag kommen die Pilger zurück.

Berlin. Das Aufstehen ist ein Problem. Jörg Steinert ist gern morgens schon um 6 Uhr wach und würde nach einem kurzen Frühstück am liebsten sofort loslaufen. Während Seyran Ates eher noch etwas schlafen, dann ihr Büro in Berlin kontaktieren und dann ihre Blasen an den Füßen etwas schonen würde. „Jeden Tag ist da eine neue Blase bei ihr“, sagt Jörg Steinert. Und Seyran Ates kontert: „Dafür bist du unsere Prinzessin aus Preußen.“ Alles müsse Zack zack gehen bei ihm.