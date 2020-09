Hafturlaub mit Kokain: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Berlin. Die Flucht eines Autofahrers vor der Berliner Polizei ist in der Nacht zum Sonntag mit dem Aufprall an einer Hauswand geendet. Der 27 Jahre alte Fahrer war zuvor von einer Streifenwagenbesatzung an einer Tankstelle an der Podewilstraße in Tempelhof angesprochen worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Statt seine Papiere auszuhändigen, trat der Mann aufs Gas. Ein Beamter konnte nur mit einem Schritt zur Seite verhindern, dass er erfasst wurde.

Auf seiner Flucht vor den Beamten rammte der Mann ein geparktes Auto und überfuhr mehrere rote Ampeln. Zunächst konnte er die Polizei abhängen. Seine Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit endete jedoch, als er offenbar zuerst gegen einen Ampelmasten und dann gegen eine Hauswand prallte. Seinen schwer beschädigten Audi hatte der Mann zurückgelassen und war zu Fuß geflohen, konnte jedoch gestellt werden. Er hatte Kopf- und Beinverletzungen erlitten und wurde in ein Haftkrankenhaus gebracht, da er sich auf Hafturlaub befand.

In dem Wagen fanden die Beamten mehrere kleine Gefäße mit Kokain und Cannabis. Der Verdächtige muss sich nun wegen mehrerer Vergehen verantworten.