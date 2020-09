Corona: Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci: „Reisen in Risikogebiete sind verantwortungslos“

Senat Kalayci: „Reisen in Risikogebiete sind verantwortungslos“

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) ist im Stress: Die Corona-Zahlen in Berlin steigen und steigen, es gibt viele Besprechungstermine – mit dem Rat der Bürgermeister, mit den Bezirksstadträten, mit den anderen Senatorin. Am Dienstag will der Senat beschließen, wie es weitergehen soll.