Polizei und Feuerwehr in Berlin: Im Durchschnitt fünf Unfälle pro Tag

Ein Polizeiauto nach einem Unfall in Mitte. Der Zusammenstoß ereignete sich im Juni 2019.

Bei Fahrten mit Dienstwagen von Polizei und Feuerwehr ereigneten sich in den vergangenen 24 Monaten pro Tag durchschnittlich fünf Unfälle. Prozentual betrachtet war in den vergangenen Jahren somit bei etwa jedem 80. Unfall in Berlin ein Polizei- oder Feuerwehrfahrzeug beteiligt. Diese Zahlen ergeben sich aus der Antwort der Senatsverwaltung für Inneres auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Abgeordneten Paul Fresdorf und den Antworten auf weitere Fragen der Berliner Morgenpost.