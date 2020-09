Wie das Start-Up „Diversicon“ Autisten zur Arbeit verhilft

Sally Ollech und Gründer René Kuhlemann in den Räumen des Sozial-Start-ups Diversicon in Kreuzberg.

Berlin. Marcel Guttzeit spricht von Lernproblemen, von seiner Nervosität, seinem Perfektionismus. „Das hat alles so gegeneinander gearbeitet in mir“, sagt der 53-Jährige. An eine Arbeit als normaler Angestellter war lange nicht zu denken. Mittlerweile ist das anders. In seinem Job fühle er sich wohl und angekommen. Er könne nachfragen, wenn er etwas nicht verstehe. „Und wenn was komisch ist, sage ich das einfach – habe ich mich früher nicht getraut.“ Seit eineinhalb Jahren arbeitet Guttzeit im Repro- und Werbezentrum Prenzlauer Berg. Es ist die erste Festanstellung seines Lebens. „Und ich möchte ihn nicht mehr missen“, sagt Chefin Karin Meyer.