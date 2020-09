Fußgängerin von Auto angefahren und schwer verletzt

Berlin. Eine Fußgängerin ist in Berlin-Friedrichshain von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 37-jährige Frau überquerte am Freitagnachmittag die Weichselstraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei wurde sie von dem Wagen eines 50-Jährigen erfasst, der in Richtung Oderstraße unterwegs war. Die Frau wurde durch die Luft geschleudert und prallte auf die Straße. Sie kam mit schweren Kopf- und Rumpf-Verletzungen in ein Krankenhaus. Wegen der Unfallaufnahme war der Abschnitt der Weichselstraße für mehrere Stunden gesperrt. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.

( dpa )