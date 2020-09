Berliner gerät mit Luxusauto ins Schleudern

Penkun. Wegen zu hoher Geschwindigkeit bei starkem Regen hat ein Autofahrer auf der A11 bei Penkun (Vorpommern-Greifswald) einen Luxuswagen zu Schrott gefahren. Der Wagen des Berliners geriet in Fahrtrichtung Polen ins Schleudern, prallte mehrfach gegen Leitplanken und blieb auf der A11 Berlin-Stettin stehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Schaden an dem 600-PS-Wagen - ein Lamborghini - betrage rund 200 000 Euro. Der 34-jährige Fahrer und sein 41 Jahre alter Beifahrer wurden am Freitag nicht verletzt. Die A11 wurde zur Bergung zeitweise gesperrt.

( dpa )