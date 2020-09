Ministerin Giffey wird von Fahrkartenautomat beschenkt

Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat sich in Berlin über einen spendablen Fahrkartenautomaten gefreut. Als sie am Freitag für eine U-Bahnfahrt mit Journalisten im Neuköllner U-Bahnhof Johannisthaler Chaussee eine Fahrkarte ziehen wollte, spuckte der Automat überraschend etwa zehn Tickets aus. Giffey reagierte erst begeistert, zeigte allen Begleitern die Fahrkarten und wollte sie verschenken: "Haben Sie so etwas schon mal erlebt? Braucht jemand eine Karte?" Stunden später kam eine Mail eines Pressesprechers: "Dieser Automat war ganz offensichtlich defekt. Selbstverständlich hat Frau Giffey die zu viel ausgegebenen Tickets der BVG zurückgegeben. Im Laufe des Nachmittags wurden die Fahrscheine in einem BVG-Laden abgegeben - und auf den defekten Automaten hingewiesen."

( dpa )