Berliner Linksextreme sollen G-20-Krawalle geplant haben

Randalierer des Schwarzen Blocks ziehen durch das Hamburger Schanzenviertel. Die juristische Aufarbeitung der außer Kontrolle geratenen Demonstrationen rund um den G20-Gipfel dauert immer noch an (Archivbild).

Berlin. Die Hinweise verdichten sich, dass eine Gruppe von Berliner Linksextremisten an den Planungen der G-20-Krawalle in Hamburg beteiligt gewesen sein soll. Das berichtet der Sender NDR unter Berufung auf Ermittlerkreise. Demnach sollen vier Männer und eine Frau bereits 2016 eine kriminelle Vereinigung gebildet haben, um im Juni 2017 „gezielte, überregional abgestimmte Vorbereitungstaten“ für die G20-Krawalle am 7. Juli 2017 zu begehen.