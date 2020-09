Berlin: Streik bei BVG am 29.09.20 - Wo die S-Bahn ihr Angebot verstärkt

Pendler müssen sich am Dienstag auf bundesweite Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr einstellen: In dem Tarifkonflikt will die Gewerkschaft Verdi bundeseinheitliche Regelungen für die 87.000 Beschäftigten durchsetzen, was die Arbeitgeber ablehnen.

Verdi Streik bei der BVG am Dienstag - So reagiert die S-Bahn

Am Dienstag, den 29. September 2020, wird bei den Berliner Verkehrsbetrieben ( BVG ) gestreikt. In der Zeit zwischen 3 Uhr morgens und 12 Uhr mittags fahren keine U-Bahnen , Busse und Trams .

) gestreikt. In der Zeit zwischen 3 Uhr morgens und 12 Uhr mittags fahren keine , und . Die S-Bahn Berlin ist von dem Warnstreik nicht betroffen und bereitet sich darauf vor, ihr Zugangebot zu verstärken.

ist von dem Warnstreik nicht betroffen und bereitet sich darauf vor, ihr zu verstärken. Im Brandenburger Nahverkehr startet der Warnstreik ebenfalls am Dienstag um 3 Uhr morgens, dauert allerdings 24 Stunden .

startet der Warnstreik ebenfalls am Dienstag um 3 Uhr morgens, dauert allerdings . Verdi will mithilfe des Warnstreiks einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87.000 Beschäftigte im Nahverkehr durchsetzen

Berlin. Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft für den kommenden Dienstag auch die Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Der Streik soll von Betriebsbeginn gegen 3 Uhr bis etwa 12 Uhr mittags andauern, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit.

„Uns ist klar, dass der Streik für die Fahrgäste viele Unannehmlichkeiten mit sich bringen wird, aber auf die unverständliche Blockadehaltung der Arbeitgeber können wir nur mit einem Streik reagieren“, sagt Jeremy Arndt, Fachbereichsleiter Verkehr im Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg zur Begründung. „Wir geben die Streiktermine deshalb so frühzeitig und umfassend bekannt, damit sich betroffene Fahrgäste nach Möglichkeit Fahralternativen suchen können.“

Lesen Sie auch: Warnstreik bei der BVG - Verantwortung Fehlanzeige

BVG-Warnstreik: Berliner Verkehrsbetriebe reagieren mit Unverständnis - S-Bahn verstärkt Angebot

Die BVG hingegen reagiert mit Unverständnis auf den Warnstreik. Um einen Notverkehr auf die Beine zu stellen, sei die Ankündigung vom Freitagmittag zu kurzfristig, sagte Sprecherin Petra Nelken. „Wir sitzen gerade am Verhandlungstisch, hatten am Freitag Tarifverhandlungen und wir sind mitten in der Pandemie.“ Die Gewerkschaft handele unverantwortlich – aus „ärgerlich“ werde „gefährlich“.

Im Berufsverkehr bleibe vielen am Dienstag nur die S-Bahn. Das Unternehmen plant während des BVG-Streiks, das Zug-Angebot zu verstärken. Das teilte die S-Bahn Berlin auf der Internetseite und auf Twitter mit.

Vorankündigung:

+++Warnstreik bei der BVG+++

Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag, den 29.09.2020 zum Warnstreik von ca. 3 bis 12 Uhr aufgerufen. Die S-Bahn Berlin ist von dem Streik nicht betroffen und plant das Zugangebot zu verstärken. Infos unter: https://t.co/zfbPrLf720 — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) September 27, 2020

Am Montag teilte die S-Bahn mit, wie die die Zug-Verstärkung im Detail erfolgen soll:

Die Verstärkerzüge der S1 (Zehlendorf – Potsdamer Platz) und der S5 (Mahlsdorf – Ostbahnhof) werden dreieinhalb Stunden länger unterwegs sein – anstatt von 5.30 Uhr bis 8.30 Uhr verkehren sie am Dienstag bis um 12 Uhr, also bis zum geplanten Streikende. Das sind laut S-Bahn rund 40 zusätzliche Fahrten und etwa 7000 Sitzplätze mehr.

(Zehlendorf – Potsdamer Platz) und der (Mahlsdorf – Ostbahnhof) werden dreieinhalb Stunden länger unterwegs sein – anstatt von 5.30 Uhr bis 8.30 Uhr verkehren sie am Dienstag bis um 12 Uhr, also bis zum geplanten Streikende. Das sind laut S-Bahn rund und etwa 7000 Sitzplätze mehr. Die Betriebsreserven werden mobilisiert und kurzfristig und flexibel eingesetzt.

Die S-Bahn erwartet wegen des BVG-Streiks mehr Fahrgäste. Im Zug wird es noch schwieriger, zum Schutz vor einer Corona-Infektion Abstand zu anderen Fahrgästen zu halten. „Wir appellieren an alle Fahrgäste, Mund und Nase zu bedecken und sich an die Maskenpflicht zu halten“, teilte die S-Bahn mit.

Fahrgäste können zudem auf die Regionalzüge ausweichen. In Betrieb sind außerdem die BVG-Fährlinien, sowie 23 Buslinien komplett und sieben weitere mit leichten Einschränkungen, die im Auftrag der BVG von privaten Unternehmen angeboten werden.

Streik bei der BVG am Dienstag: Berliner Landespolitik reagiert zurückhaltend

In der Berliner Landespolitik fallen die Reaktionen zurückhaltender aus. „Der Tarifabschluss im vergangenen Jahr hat Lücken im Gehaltsgefüge zu anderen Verkehrsunternehmen geschlossen“, zeigte sich Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) skeptisch über weitere Forderungen der BVG. Allerdings sei zu berücksichtigen, dass Verdi einen bundesweiten Tarifvertrag für die Beschäftigten im Nahverkehr anstrebe, die Forderungen also nicht allein für die BVG aufgestellt werden.

Auch in den Fraktionen gibt es Vorbehalte. „Es ist das gute Recht der Arbeitnehmer, sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Daniel Buchholz. „Ich hoffe aber, dass sie das mit Augenmaß machen. Die Leute sind wegen der Corona-Krise schon genug gebeutelt.“ Ähnlich äußerten sich Vertreter von CDU, Grünen und Linken.

Lesen Sie auch: Warnstreiks bei Müllabfuhr und BVG stoßen auf Kritik

FDP kritisiert Vorgehen der Gewerkschaft Verdi

Nur die FDP kritisiert das Vorgehen von Verdi offen. „Viele Menschen sind aufgrund von Corona in Kurzarbeit und kämpfen um ihre Existenz, was die Forderungen der BVG-Mitarbeiter in ein anderes Licht rückt“, sagte die stellvertretende Fraktionschefin, Sibylle Meister. „Die BVG ist bereits jetzt massiv mit öffentlichen Mitteln unterstützt worden.“ Der Verkehr in der Stadt sei schon ohne Streiks genug belastet.

Ähnlich reagierte auch der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV), der auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzt. „Erst im letzten Jahr hat es für alle Beschäftigten der BVG Einkommensverbesserungen in einem jährlichen Volumen von 102 Millionen Euro gegeben“ sagte KAV-Geschäftsführerin Anke Stier. „Erschwerend kommt hinzu, dass in Zeiten der Corona-Pandemie ein solcher Streik ein unnötiges Gesundheitsrisiko für die Fahrgäste bedeutet.“ Die Verhandlungen sollen am 13. Oktober fortgesetzt werden. Insgesamt geht es um 14.600 Beschäftigte.

Die Gewerkschaft Verdi will mithilfe der Arbeitsniederlegungen, einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87.000 Beschäftigte im Nahverkehr durchsetzen, wie sie am Freitag mitteilte.

BVG-Streik in Berlin: Fridays for Future unterstützt Warnstreik

Die Klima- und Umweltschutzinitiativen Fridays for future, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Campact und 20 weitere Organisationen und Verbände solidarisierten sich am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit den streikenden Beschäftigten. Sie forderten die Politik auf, jetzt in Personal und Infrastruktur des Nahverkehrs zu investieren. Außerdem würden die Beschäftigten bei ihrem Streik am Betriebshof Cicerostraße/ Westfälische Straße 73 um 8 Uhr von Fridays for Future unterstützt werden.

Am späten Nachmittag will Fridays for future um 17 Uhr gemeinsam mit dem Bündnis "Gesundheit Ohne Profite" eine Fahrraddemonstrationen in Solidarität mit Streikenden von BVG, Charite und Vivantes Klinikum veranstalten. Helena Marschall, Aktivistin von Fridays for Future, teilte mit: "Am Freitag waren Beschäftigte vom ÖPNV mit uns beim Fridays for Future Klimastreik. Am Dienstag unterstützen wir die Beschäftigten bei ihrem Streik für gerechtere Arbeitsbedingungen im ÖPNV. Wir kämpfen alle zusammen für eine sozial-gerechte und klimagerechte Verkehrspolitik."

Warnstreik auch im Brandenburger Nahverkehr - diese Unternehmen sind betroffen

Auch die Beschäftigten einiger Brandenburger Verkehrsunternehmen wollen am Dienstag in den Ausstand gehen. Hier soll der Streik gleichzeitig mit dem in Berlin beginnen, allerdings 24 Stunden dauern. Betroffen sind laut Verdi folgende Verkehrsunternehmen: