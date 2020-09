Berlin. In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Wedding ist am Freitagvormittag laut Polizei ein "gefährlicher Gegenstand" entdeckt worden - alle Bewohner wurden aus dem Haus gebracht. Die Kriminaltechnik des Landeskriminalamts sicherte in dem Gebäude in der Amsterdamer Straße einen Gegenstand, der wie ein Handgranate aussieht. Eine Polizeisprecherin konnte gegen 12.45 Uhr noch nicht sagen, ob es sich um eine funktionierende Handgranate oder eine Attrappe handelte.

( dpa )