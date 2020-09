Corona-Verdacht bei Brandenburger Landtagsabgeordnetem

Potsdam. Ein Abgeordneter des Brandenburger Landtags steht unter Corona-Verdacht - es wäre der erste bekanntgewordene Fall unter den Parlamentariern. Der CDU-Abgeordnete Julian Brüning habe am Mittwochabend Erkältungssymptome gehabt und sei am Donnerstag zum Arzt gegangen, sagte ein Sprecher der CDU-Fraktion am Freitag. "Dort wurde ein Test gemacht. Wir erwarten das Ergebnis am Nachmittag." Brüning ist vorerst in Quarantäne. Die "B.Z." hatte zuvor online darüber berichtet.

Drei CDU-Abgeordnete, die länger in Brünings Nähe gesessen hätten, nähmen am Freitag nicht an der Plenarsitzung teil. Zuvor hatte sich ein Mitarbeiter der AfD-Fraktion mit dem Coronavirus angesteckt. Daraufhin verschärfte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) die Maskenpflicht im Parlament.