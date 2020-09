Auch das Wintersemester wird weitgehend digital

So sieht er aus, der „zertifizierte Hörsaal“ – Pfeile geben die Laufrichtung vor, kleine gelbe Markierungen an den Stühlen signalisieren, wohin man sich setzen darf.

Auch im kommenden Wintersemester 2020/21 werden viele Studenten ihre Dozenten und Kommilitonen fast nur am Bildschirm erleben. Zwar will man versuchen, den Anteil des Präsenzunterrichts an den Hochschulen zu vergrößern – „so viel wie möglich“, heißt es im „Stufenplan für den Hochschulbetrieb unter Pandemiebedingungen“ –, doch die digitale Lehre wird weiterhin überwiegen. „Rund 20 Prozent der Studenten“ sollen die Möglichkeit bekommen, am Präsenzunterricht teilzunehmen, sagte Sabine Kunst, die Präsidentin der Humboldt-Universität und baldige Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz, bei der Pressekonferenz im Senatssaal der Humboldt-Universität am Donnerstag. Gerade auf die Erstsemester werde man besonderes Gewicht legen. Und auf ausländische Studenten, die einen gewissen Anteil des Präsenzunterrichts auch als Visa-Bedingung brauchen.