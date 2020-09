Erste Warnstreiks bei Wasserbetrieben und BSR in Berlin

Am Freitag beginnen die ersten Warnstreiks, die in der kommenden Woche fortgesetzt werden sollen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft ab dem Freitag die Beschäftigten zu ersten Warnstreiks auf. Betroffen sind zunächst die Wasserbetriebe, ab Sonnabend sollen auch Teile der Stadtreinigung bestreikt werden. Spürbare Auswirkungen werden die Warnstreiks zunächst nicht haben. Bei den Wasserbetrieben werden zunächst vor allem Wartungsarbeiten ausfallen. Der Warnstreik beginnt zwischen 6.30 Uhr und 9 Uhr an vier Standorten und soll jeweils vier Stunden lang dauern.

„Wir wollen zunächst kleine Nadelstiche setzen“, sagte Verdi-Sprecher Andreas Splanemann am Donnerstag. In der kommenden Woche sind weitere Warnstreiks geplant. Dann könnte auch die Müllabfuhr betroffen sein. Ab Dienstag sind auch die Auszubildenden bei Charité und Vivantes aufgerufen, sich an den Warnstreiks zu beteiligen.

Kitas sind in Berlin nicht vom Ausstand betroffen

Öffentliche Kitas werden in Berlin – anders als in Brandenburg – grundsätzlich nicht bestreikt, weil in diesen Bereichen ein anderes Tarifrecht gelte, betonte Kühnemann. Im öffentlichen Nahverkehr drohen zunächst keine Warnstreiks. Hier finden am heutigen Freitag weitere Verhandlungen für einen neuen „Tarifvertrag Nahverkehr“ statt.

Die derzeitigen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst sind bislang ohne Ergebnis verlaufen. Die Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent mehr Lohn und eine deutliche Anhebung der Ausbildungsvergütung für Studenten der dualen Studiengänge. Die Lohnsteigerung solle mindestens 150 Euro betragen. Außerdem soll es eine Angleichung der Arbeitszeiten zwischen Ost und West geben und der Tarifvertrag soll für ein Jahr gültig sein. Die Arbeitgeber lehnen die Forderungen bislang ab und fordern ihrerseits eine längere Laufzeit für den Tarifvertrag. Ein konkretes Angebot wurde aber bislang nicht vorgelegt.

Städte- und Gemeindebund kritisieren die Streiks

Der Gewerkschaft sei „die Situation durchaus bewusst, dass die Bürgerinnen und Bürger immer betroffen sind, wenn es um Tarifauseinandersetzungen und Streiks geht“, sagte die stellvertretende Verdi-Landeschefin, Andrea Kühnemann. „Aber gerade die Bevölkerung hat erlebt, was ein gut funktionierender öffentlicher Dienst gerade in Pandemiezeiten geleistet hat.“ Die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege und in Krankenhäusern hätten viel Applaus erhalten - nicht allerdings von den Arbeitgebern.

Der Städte- und Gemeindebund verurteilte die Warnstreiks. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte, Streiks seien in der aktuellen Pandemie-Situation der falsche Weg. Die aktuelle Steuerschätzung habe bestätigt, dass die Steuereinnahmen der Kommunen in den kommenden Jahren einbrechen werden. Wichtig sei es deshalb, mögliche Kompromisse auszuloten.

Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.