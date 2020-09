Bau-Vorbereitungen auf Siemensbahn-Trasse haben begonnen

Berlin. Auf der Strecke der alten Siemensbahn in Berlin haben Aufräumarbeiten und Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Betriebs in einigen Jahren begonnen. "Derzeit werden alter Schotter und marode Schwellen abgeräumt", teilte die Bahn am Donnerstag mit. "Parallel laufen Umweltuntersuchungen sowie die Vermessung des gesamten Streckenabschnitts." Die Arbeiten sind Teil der Planungen, um die Strecke zu reaktivieren.

Die eigentlichen Bauarbeiten könnten ab Mitte 2026 beginnen, wie aus einer schon seit Ende August bekannten Senatsantwort auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tino Schopf hervorgeht. Nach aktuellem Stand wäre demnach eine Inbetriebnahme im Herbst 2029 möglich.

Das wäre 100 Jahre nach der ursprünglichen Eröffnung der Strecke vom Bahnhof Jungfernheide bis zum Bahnhof Gartenfeld. Der 4,5 Kilometer lange Abschnitt ist seit 40 Jahren stillgelegt.

Der Senat überlegt schon seit Jahren, die S-Bahnstrecke wieder zu eröffnen. Anträge der Bahn, die Trasse aufzugeben, wies das Land wiederholt zurück. Neuen Schwung in die Debatte brachte die Ankündigung von Siemens, bis 2030 bis zu 600 Millionen Euro in seinen Standort zu investieren. Geplant ist ein Campus für Forschen, Produzieren und Wohnen.